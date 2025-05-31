«Слишком слабые»: американский аналитик жестко прошелся по желающим помочь Украине

Так называемая «коалиция желающих» слишком слаба и нерешительна, чтобы помочь Украине. Связано это с тем, что Европе в целом трудно достать необходимое Киеву оружие достаточно быстро и по разумной цене. С таким мнением выступила старший научный сотрудник базирующегося в Вашингтоне аналитического центра Стимсона Эмма Эшфорд.
«Пока все, что сделала новая коалиция — подчеркнула, что она слишком слаба и нерешительна, чтобы реально помочь Украине. Европа стремится предоставить Украине замену отсутствующим американским поставкам, но ей трудно достать необходимое Киеву оружие достаточно быстро и по разумной цене», — написала Эшфорд в статье для газеты Financial Times.
По ее словам, «коалиция желающих» остается бумажной. Именно поэтому странам ЕС лучше отказаться от «позерства».
В последние месяцы в Европе все чаще ведутся разговоры о продолжении поддержки Украины. Особенно это стало актуально после смены политики США с приходом американского президента Дональда Трампа. С конца 2024 года также обсуждается отправка войск на Украину в качестве миротворцев. Не все согласны с этим. Например, в Польше заявили, что не рассматривают возможность отправки своих военных на украинскую территорию, несмотря на продолжающиеся среди западных государств дискуссии о потенциальном проведении стабилизационной операции.
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