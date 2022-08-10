Евросоюз обсуждает седьмой пакет санкций против России

ЕС может ограничить выдачу виз для россиян из-за санкций
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
В Евросоюзе идет обсуждение содержания седьмого пакета антироссийских санкций, в том числе вопроса о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом заявили в кабмине ФРГ.
«Предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесено на обсуждение в ЕС. Берлин принял его к сведению, не комментирует», — сообщает агентство ТАСС.
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