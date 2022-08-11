11 августа 2022

Военную технику продают на Avito в Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Тюмень , бронетехника, дети, дети на танке, танк
Продавец заявил, что согласен обменять кухню на любой автомобиль Фото:

В Тюмени на продажу была выставлена полевая военная кухня. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito. Продавец оценил ее в 230 тысяч рублей.

«Полевая военная кухня, стоимость 230 тысяч рублей. В отличном состоянии. Полный комплект», — говорится в объявлении о продаже.

Продавец считает, что такая покупка необходима для коллекционеров, музеев, администрации, а также в качестве памятника. В объявлении говорится о том, что на параде 9 мая именно с этой кухни тюменцев угощали кашей. Продавец заявил, что согласен обменять кухню на любой автомобиль.

Ранее URA.RU писало о том, что стол из тюменского НКВД выставили на продажу. С ним в комплекте идут телефон и настольная лампа. Также на Avito продают кружку для пива с фотографией и автографом Владимира Путина.

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В Тюмени на продажу была выставлена полевая военная кухня. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito. Продавец оценил ее в 230 тысяч рублей. «Полевая военная кухня, стоимость 230 тысяч рублей. В отличном состоянии. Полный комплект», — говорится в объявлении о продаже. Продавец считает, что такая покупка необходима для коллекционеров, музеев, администрации, а также в качестве памятника. В объявлении говорится о том, что на параде 9 мая именно с этой кухни тюменцев угощали кашей. Продавец заявил, что согласен обменять кухню на любой автомобиль. Ранее URA.RU писало о том, что стол из тюменского НКВД выставили на продажу. С ним в комплекте идут телефон и настольная лампа. Также на Avito продают кружку для пива с фотографией и автографом Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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