Продавец заявил, что согласен обменять кухню на любой автомобиль Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на продажу была выставлена полевая военная кухня. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito. Продавец оценил ее в 230 тысяч рублей.

«Полевая военная кухня, стоимость 230 тысяч рублей. В отличном состоянии. Полный комплект», — говорится в объявлении о продаже.

Продавец считает, что такая покупка необходима для коллекционеров, музеев, администрации, а также в качестве памятника. В объявлении говорится о том, что на параде 9 мая именно с этой кухни тюменцев угощали кашей. Продавец заявил, что согласен обменять кухню на любой автомобиль.

Ранее URA.RU писало о том, что стол из тюменского НКВД выставили на продажу. С ним в комплекте идут телефон и настольная лампа. Также на Avito продают кружку для пива с фотографией и автографом Владимира Путина.