РИА «Новости»: многоэтажка в Омске обрушилась из-за ветхости

Причиной обрушения здания стала его ветхое состояние
Предварительной причиной обрушения пятиэтажки в Омске стало ветхое состояние дома. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Произошло обрушение стены с 1-го по 5-й этажи жилого дома на площади 200 квадратных метров», — ссылается агентство на своего собеседника из экстренных служб. Из здания эвакуировали порядка 40 человек.
Пятый канал зафиксировал момент обрушения. По заявлениям телеканала, из-под завалов вытащили одного пострадавшего жителя, в то время как РИА «Новости» официально не заявляет о пострадавших.
Ранее URA.RU сообщало, что в Омске обрушился многоквартирный дом. На место выехал прокурор, началась проверка.
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