РИА «Новости»: многоэтажка в Омске обрушилась из-за ветхости

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, взрыв, обрушение дома, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
Причиной обрушения здания стала его ветхое состояние Фото:

Предварительной причиной обрушения пятиэтажки в Омске стало ветхое состояние дома. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Произошло обрушение стены с 1-го по 5-й этажи жилого дома на площади 200 квадратных метров», — ссылается агентство на своего собеседника из экстренных служб. Из здания эвакуировали порядка 40 человек.

Пятый канал зафиксировал момент обрушения. По заявлениям телеканала, из-под завалов вытащили одного пострадавшего жителя, в то время как РИА «Новости» официально не заявляет о пострадавших.

Ранее URA.RU сообщало, что в Омске обрушился многоквартирный дом. На место выехал прокурор, началась проверка.

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Предварительной причиной обрушения пятиэтажки в Омске стало ветхое состояние дома. Об этом сообщает РИА «Новости». «Произошло обрушение стены с 1-го по 5-й этажи жилого дома на площади 200 квадратных метров», — ссылается агентство на своего собеседника из экстренных служб. Из здания эвакуировали порядка 40 человек. Пятый канал зафиксировал момент обрушения. По заявлениям телеканала, из-под завалов вытащили одного пострадавшего жителя, в то время как РИА «Новости» официально не заявляет о пострадавших. Ранее URA.RU сообщало, что в Омске обрушился многоквартирный дом. На место выехал прокурор, началась проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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