Российские пенсионеры досрочно получат пенсию за май

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Досрочная выплата в мае затронет все виды пенсии
Досрочная выплата в мае затронет все виды пенсии Фото:

Социальный фонд России анонсировал досрочное начисление пенсионных выплат за май для определенной группы пенсионеров. Согласно сообщению, опубликованному в официальном телеграм-канале фонда, речь идет о пенсионерах, которые обычно получают свои пенсии через банковские учреждения с 1-го по 5-е число каждого месяца.

«До 30 апреля досрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число», — говорится в сообщении Социального фонда РФ. Это решение направлено на обеспечение более удобного и гладкого процесса получения средств в преддверии праздничных дней. Оно затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.

Ранее сроки выплаты пенсий россиянам уже корректировались из-за майских праздников: пенсионерам, которые обычно получают средства с 1 по 5 число месяца, выплаты начислялись досрочно — 29 или 30 апреля, либо с 5 по 7 мая. После завершения праздничных дней выплаты возвращались к стандартному графику.

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Социальный фонд России анонсировал досрочное начисление пенсионных выплат за май для определенной группы пенсионеров. Согласно сообщению, опубликованному в официальном телеграм-канале фонда, речь идет о пенсионерах, которые обычно получают свои пенсии через банковские учреждения с 1-го по 5-е число каждого месяца. «До 30 апреля досрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число», — говорится в сообщении Социального фонда РФ. Это решение направлено на обеспечение более удобного и гладкого процесса получения средств в преддверии праздничных дней. Оно затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Ранее сроки выплаты пенсий россиянам уже корректировались из-за майских праздников: пенсионерам, которые обычно получают средства с 1 по 5 число месяца, выплаты начислялись досрочно — 29 или 30 апреля, либо с 5 по 7 мая. После завершения праздничных дней выплаты возвращались к стандартному графику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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