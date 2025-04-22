Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате коммунальных услуг

Андрей Фрадкин, юрист и эксперт по вопросам городской инфраструктуры и ЖКХ поделился советами о том, как можно сэкономить на коммунальных платежах, отказавшись от ненужных услуг. Фрадкин указал, что хотя основные статьи расходов в платежках за ЖКХ являются обязательными и сократить их сложно, некоторые опции можно исключить для уменьшения финансовой нагрузки.
«Можно не платить за дополнительные услуги, которые незаконно навязываются УК. Например, видеонаблюдение или работа консьержа. Подобные пункты утверждаются на общем собрании собственников жилья и только после голосования включаются в платежный документ. Если ничего подобного не происходило, но в квитанции внезапно появились непонятные строки — отправляйтесь в УК и требуйте разъяснений», — сказал Фрадкин в интервью «Известиям».
Также можно отказаться от радиоточек, которые все еще встречаются в старых домах. Чтобы прекратить начисления по этой услуге, необходимо обратиться в управляющую компанию (УК) или ТСЖ с соответствующим заявлением. Отказаться можно и от стационарного телефона, обратившись к его поставщику с заявлением о прекращении обслуживания после погашения всех задолженностей.
Эксперт также предостерег от возможных манипуляций со стороны УК, например, включения в квитанции работ, которые уже оплачиваются по другим каналам. В случае подозрений Фрадкин рекомендует требовать разъяснений у УК или обращаться в Жилищную инспекцию или Роспотребнадзор.
Ранее эксперты отмечали, что для снижения долгов по коммунальным услугам можно воспользоваться трехлетним сроком исковой давности и добиваться перерасчета при выявлении ошибок в начислениях. Кроме того, предлагались способы экономии, такие как установка энергосберегающих ламп. По данным аналитиков, к 2025 году в России ожидается сокращение числа злостных неплательщиков коммунальных услуг.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.