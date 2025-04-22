«Единая Россия» обеспечит фронт передовыми беспилотниками

Политическая партия «Единая Россия», Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) и Главное командование Военно-Морского Флота (ВМФ) России анонсировали создание Технического совета по развитию морских беспилотных систем. Заседание по этому поводу прошло в музее Военно-морской славы в Кронштадте.
«Сегодня мы на уровне ВМФ и ЦБСТ создаем техсовет с привлечением всех заинтересованных лиц. Будем осматривать все, что есть на рынке, а самое главное — помогать найти инструмент, нужный для того, чтобы разработка появилась на фронте и помогла выполнить задачи специальной военной операции», — заявил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. Его слова опубликованы на сайте партии. Сидякин отметил, что Центр беспилотных систем и технологий и «Единая Россия» уже производили для ВМФ несколько видов изделий. В частности, это дрон «Скворец ВМФ», который может без проблем стартовать с движущейся платформы, катера, гидроцикла или другого плавсредства без донастроек и калибровки.
Технический совет представляет собой профильную площадку для организации и применения механизмов сотрудничества, а также интенсификации разработок перспективных технологий в сфере беспилотных аппаратов. Таким образом, его создание станет важным шагом к укреплению обороноспособности России и развитию новейших технологий в интересах безопасности страны.
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