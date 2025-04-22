Baza: в Самаре подожгли здание администрации

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Неизвестный поджег здание администрации Кошкинского района города Самары. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Источники канала уточняют, что в результате поджога сгорела мебель и техника комитета ЖКХ. Также были повреждены документы. Пожар удалось потушить.
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