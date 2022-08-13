Молодой человек пропал 12 августа (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени с 12 августа ищут пропавшего 23-летнего Синишина Максима. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по региону. Его местонахождение неизвестно.

«Пропал Синяшин Максим Алексеевич, 23 года. Калининский АО, город Тюмень. С 12 августа 2022 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поисковиков.

Последний раз его видели в коричневой рубашке, белой футболке, черных джинсах и в черно-белых кроссовках. Приметы: рост 176 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Всех, кому что-то известно о пропавшем молодом человеке, просят позвонить инфоргу поиска Екатерине по номеру 8-922-005-95-59. Либо сообщить в полицию по телефону 112.