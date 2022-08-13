В одном из дворов Тюмени нашли кусты конопли

Коноплю нашли в одном из дворов Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В социальных сетях появились сообщения, что один из жилых дворов Тюмени оказался засеян коноплей. Пользователи «ВКонтакте» не удивились появлению растения.

«Конопляные посевы от подрядчика. Просто засеяли двор «травой», — пишет автор поста в группе «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи не удивились находке наркосодержащего растения. «Конопля — это сорняк. Со всеми вытекающими отсюда», — высказался Дима Македонский. «Да она раньше за каждыми гаражами росла, только дела до нее никому не было, толку от нее», — написал Анатолий Терехов.

URA.RU также сообщало, что ранее в Тюмени уже находили коноплю. Сначала ее обнаружили в одном из дворов новостроек. Управляющая компания тогда предположила, что растение могло оказаться завезено вместе с грунтом. Также дурман-траву обнаружили рядом со зданием ФСБ. Застройщик также сослался на грунт, который привезли уже вместе с коноплей. После этого на территории региона уничтожили 200 тысяч квадратных метров конопли, что сравнимо с почти 30 футбольными полями.