Тюменцы возмущены ценами на отдых в аквапарке

16 августа 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

В «ЛетоЛето» не предусмотрен почасовой тариф Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцы недовольны ценами в аквапарке «ЛетоЛето», пятичасовое пребывание в котором стоит дороже, чем тариф полного дня в екатеринбургском «Лимпопо». Об этом горожане сообщили в группе «Мамочки 72 Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «А что в аквапарке нельзя заплатить за два часа? Не могу у них в прайсе найти ничего подобного. Либо у них платишь за пять часов, либо за безграничное время. И ладно бы ценник был адекватный, а то отдавать за четыре человека почти восемь тысяч, зная, что ты не просидишь этих пять часов там, откровенно говоря, давит жаба. Конский какой-то ценник и необоснованный. И ладно бы если бы все зоны там работали, а то некоторые закрыты на ремонт», — пишет Тая Коваль. «Заплатили за пять [часов], ушли через два. Нечего там делать больше двух часов», — комментирует Валерия Степанова. «С ценами это точно. Маме скинули предложение с профсоюзной скидкой то ли 20%, то ли 30%. Я смотрю такая: стоп, мы в феврале за пять часов спа даже чуть меньше отдали, чем теперь со скидкой. Потом смотрю, полная цена 5000 на двоих», — описывает Ксения Герасимова. URA.RU сравнило цены тюменского и ближайшего соседнего екатеринбургского аквапарка. Так отдых до пяти часов в «ЛетоЛето» обойдется взрослым гостям в 2 100 рублей, детям — в 1 800 рублей. В Екатеринбурге же взрослые посетители аквапарка «Лимпопо» отдадут за билет на весь день 2 050 рублей, а за детей доплатят 1700 рублей. Агентство направило запрос в тюменский аквапарк, ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы не могут попасть в аквапарк из-за жителей Кургана и ЯНАО. Очереди были как на входе, так и возле самых экстремальных горок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменцы недовольны ценами в аквапарке «ЛетоЛето», пятичасовое пребывание в котором стоит дороже, чем тариф полного дня в екатеринбургском «Лимпопо». Об этом горожане сообщили в группе «Мамочки 72 Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «А что в аквапарке нельзя заплатить за два часа? Не могу у них в прайсе найти ничего подобного. Либо у них платишь за пять часов, либо за безграничное время. И ладно бы ценник был адекватный, а то отдавать за четыре человека почти восемь тысяч, зная, что ты не просидишь этих пять часов там, откровенно говоря, давит жаба. Конский какой-то ценник и необоснованный. И ладно бы если бы все зоны там работали, а то некоторые закрыты на ремонт», — пишет Тая Коваль. «Заплатили за пять [часов], ушли через два. Нечего там делать больше двух часов», — комментирует Валерия Степанова. «С ценами это точно. Маме скинули предложение с профсоюзной скидкой то ли 20%, то ли 30%. Я смотрю такая: стоп, мы в феврале за пять часов спа даже чуть меньше отдали, чем теперь со скидкой. Потом смотрю, полная цена 5000 на двоих», — описывает Ксения Герасимова. URA.RU сравнило цены тюменского и ближайшего соседнего екатеринбургского аквапарка. Так отдых до пяти часов в «ЛетоЛето» обойдется взрослым гостям в 2 100 рублей, детям — в 1 800 рублей. В Екатеринбурге же взрослые посетители аквапарка «Лимпопо» отдадут за билет на весь день 2 050 рублей, а за детей доплатят 1700 рублей. Агентство направило запрос в тюменский аквапарк, ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы не могут попасть в аквапарк из-за жителей Кургана и ЯНАО. Очереди были как на входе, так и возле самых экстремальных горок.