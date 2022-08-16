Польша приняла закон «О газовой безопасности» на случай кризиса

17 августа 2022 в 00:36 Размер текста - 17 +

Закон «О газовой безопасности» запрещает либерализацию цен до 2027 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В Польше принят закон «О газовой безопасности», касающийся защиты страны на случай дефицита природного газа. Соответствующий документ подписал глава государства Анджей Дуда. «Исключительная ситуация на мировых рынках энергоносителей <…> и беспрецедентное увеличение цены природного газа <…> порождают необходимость введения в национальной правовой системе особых правовых инструментов, которые обеспечат возможность плавного реагирования в реальном времени на дальнейшее ухудшение ситуации на рынке природного газа», — приводит РИА «Новости» содержание закона. Документ предусматривает отказ до 2027 года от либерализации цен на природный газ и продлевает период, в течение которого субъекты должны поставлять обязательные запасы природного газа в газовую систему, с 40 до 45 дней. Ранее Еврокомиссия предложила новый антикризисный план, согласно которому потребление газа в Европе должно сократиться на 15% до следующей весны. Дефицит российского газа Европа будет пытаться компенсировать использованием альтернативных источников энергии, наносящих больший вред окружающей среде. Сообщалось, что подобную инициативу Еврокомиссии намерены оспорить пять европейских стран. В их числе — Испания, Греция, Италия, Польша и Венгрия.

В Польше принят закон «О газовой безопасности», касающийся защиты страны на случай дефицита природного газа. Соответствующий документ подписал глава государства Анджей Дуда. «Исключительная ситуация на мировых рынках энергоносителей <…> и беспрецедентное увеличение цены природного газа <…> порождают необходимость введения в национальной правовой системе особых правовых инструментов, которые обеспечат возможность плавного реагирования в реальном времени на дальнейшее ухудшение ситуации на рынке природного газа», — приводит РИА «Новости» содержание закона. Документ предусматривает отказ до 2027 года от либерализации цен на природный газ и продлевает период, в течение которого субъекты должны поставлять обязательные запасы природного газа в газовую систему, с 40 до 45 дней. Ранее Еврокомиссия предложила новый антикризисный план, согласно которому потребление газа в Европе должно сократиться на 15% до следующей весны. Дефицит российского газа Европа будет пытаться компенсировать использованием альтернативных источников энергии, наносящих больший вред окружающей среде. Сообщалось, что подобную инициативу Еврокомиссии намерены оспорить пять европейских стран. В их числе — Испания, Греция, Италия, Польша и Венгрия.