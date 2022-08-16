16 августа 2022

В МИД назвали гарантии Украины по безопасности на ЗАЭС эфемерными

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
МИД высмеяло обещания Киева гарантировать безопасность проезда МАГАТЭ на ЗАЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина не может гарантировать безопасный проезд сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. В этом уверен заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

«Гарантии с Украинской стороны эфемерны. Какие можно дать гарантии, если там куча подразделений, которые Киеву не подчиняются», — сказал Вишневецкий, передает РИА «Новости». По его словам, ни о какой безопасности речи идти не может, так как украинская сторона сама обстреливает ЗАЭС и Энергодар.

ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. Недавно состоялось заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. В организации согласились помочь представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) попасть на АЭС для оценки ущерба, сообщает «Ридус». Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожской области в результате спецоперации, которая проходит с 24 февраля.

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Украина не может гарантировать безопасный проезд сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. В этом уверен заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. «Гарантии с Украинской стороны эфемерны. Какие можно дать гарантии, если там куча подразделений, которые Киеву не подчиняются», — сказал Вишневецкий, передает РИА «Новости». По его словам, ни о какой безопасности речи идти не может, так как украинская сторона сама обстреливает ЗАЭС и Энергодар. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. Недавно состоялось заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. В организации согласились помочь представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) попасть на АЭС для оценки ущерба, сообщает «Ридус». Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожской области в результате спецоперации, которая проходит с 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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