В МИД назвали гарантии Украины по безопасности на ЗАЭС эфемерными

17 августа 2022 в 01:33 Размер текста - 17 +

МИД высмеяло обещания Киева гарантировать безопасность проезда МАГАТЭ на ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не может гарантировать безопасный проезд сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. В этом уверен заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. «Гарантии с Украинской стороны эфемерны. Какие можно дать гарантии, если там куча подразделений, которые Киеву не подчиняются», — сказал Вишневецкий, передает РИА «Новости». По его словам, ни о какой безопасности речи идти не может, так как украинская сторона сама обстреливает ЗАЭС и Энергодар. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. Недавно состоялось заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. В организации согласились помочь представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) попасть на АЭС для оценки ущерба, сообщает «Ридус». Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожской области в результате спецоперации, которая проходит с 24 февраля.

Украина не может гарантировать безопасный проезд сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. В этом уверен заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. «Гарантии с Украинской стороны эфемерны. Какие можно дать гарантии, если там куча подразделений, которые Киеву не подчиняются», — сказал Вишневецкий, передает РИА «Новости». По его словам, ни о какой безопасности речи идти не может, так как украинская сторона сама обстреливает ЗАЭС и Энергодар. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. Недавно состоялось заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. В организации согласились помочь представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) попасть на АЭС для оценки ущерба, сообщает «Ридус». Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожской области в результате спецоперации, которая проходит с 24 февраля.