В ДТП на трассе М-5 под Миассом погибла семья

Женщина за рулем ВАЗ въехала в стоявший грузовик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ДТП на трассе М-5 в районе Миасса (Челябинская область), где накануне ВАЗ-2110 въехал в стоявший грузовик, погибли муж и жена. За рулем находилась мать погибшего мужчины, она и 15-летний внук выжили, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«64-летняя женщина ехала за рулем ВАЗ-2110 и везла своего 43-летнего сына с 35-летней женой и 15-летнего внука, все жители Златоуста. По какой-то причине в светлое время суток на сухой дороге женщина врезалась в стоявший на обочине дороги и занимавший часть полосы КАМАЗ. Он стоял там сутки из-за поломки, водитель занимался ремонтом, был выставлен знак аварийной остановки», — рассказал источник.

В результате женщина получила тяжелые травмы и находится в больнице, мальчик отделался ушибами, его родители погибли. В пресс-службе минздрава региона URA.RU рассказали, что бригада скорой медицинской помощи оперативно прибыла на место происшествия. Два человека погибли. Один пациент госпитализирован в медицинскую организацию в тяжелой степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Один пациент после осмотра врачами направлен на амбулаторное лечение.

Ранее в ГИБДД по Челябинской области сообщили, что авария произошла 16 августа около 19:16 часов на 1759 км автодороги Москва-Челябинск на территории Миасского городского округа. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.