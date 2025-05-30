Суд принял к производству иск от мэрии к владельцу развалин в челябинском бору

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Мэрия через суд требует снести или реконструировать здания
Мэрия через суд требует снести или реконструировать здания Фото:

Арбитражный суд области принял к производству иск от администрации Челябинска к владельцу разрушенных зданий в городском бору. Об этом сообщила пресс-служба суда. Глава города Алексей Лошкин ранее заявил, что развалины портят внешний вид бора и представляют опасность. 

«Определением от 30 мая 2025 года исковое заявление принято к производству арбитражного суда. Предварительное судебное заседание назначено на 13 августа 2025 года», — сообщила пресс-служба суда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Администрация Челябинска требует признать объекты аварийными и обязать собственника снести или реконструировать их.

Лошкин ранее заявил, что разрушенные здания бывшей лыжной базы в городском бору портят внешний вид уникального памятника природы и опасны для людей из-за своей аварийности. Разрушенные здания лыжной базы в Центральном районе Челябинска в начале 2025 года были выставлены на продажу. Строение планировали продать за 16,4 миллиона рублей, говорилось на сайте «Торги России».

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Арбитражный суд области принял к производству иск от администрации Челябинска к владельцу разрушенных зданий в городском бору. Об этом сообщила пресс-служба суда. Глава города Алексей Лошкин ранее заявил, что развалины портят внешний вид бора и представляют опасность.  «Определением от 30 мая 2025 года исковое заявление принято к производству арбитражного суда. Предварительное судебное заседание назначено на 13 августа 2025 года», — сообщила пресс-служба суда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Администрация Челябинска требует признать объекты аварийными и обязать собственника снести или реконструировать их. Лошкин ранее заявил, что разрушенные здания бывшей лыжной базы в городском бору портят внешний вид уникального памятника природы и опасны для людей из-за своей аварийности. Разрушенные здания лыжной базы в Центральном районе Челябинска в начале 2025 года были выставлены на продажу. Строение планировали продать за 16,4 миллиона рублей, говорилось на сайте «Торги России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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