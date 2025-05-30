Новая кофейня в Челябинске откроется в первую неделю июня
На набережной реки Миасс в Челябинске откроется новая кофейня La Creme с авторскими сладостями по дагестанским рецептам. Заведение займет помещение кафе Mr.Poncho.
«Мы специализируемся на кофе и десертах, рецепты которых привезены из Дагестана. Эксклюзивные десерты будем готовить самостоятельно, не планируем закупать готовые у поставщиков», — рассказали корреспонденту URA.RU владельцы новой точки.
Точная дата открытия и цены пока не озвучиваются. Известно, что кофейня начнет работу в первую неделю июня.
Накануне в кофейне завершали декор входной группы
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