На главной набережной Челябинска откроется кофейня с дагестанскими сладостями. Фото

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Новая кофейня в Челябинске откроется в первую неделю июня
Новая кофейня в Челябинске откроется в первую неделю июня Фото:

На набережной реки Миасс в Челябинске откроется новая кофейня La Creme с авторскими сладостями по дагестанским рецептам. Заведение займет помещение кафе Mr.Poncho.

«Мы специализируемся на кофе и десертах, рецепты которых привезены из Дагестана. Эксклюзивные десерты будем готовить самостоятельно, не планируем закупать готовые у поставщиков», — рассказали корреспонденту URA.RU владельцы новой точки.

Точная дата открытия и цены пока не озвучиваются. Известно, что кофейня начнет работу в первую неделю июня.

Накануне в кофейне завершали декор входной группы
Накануне в кофейне завершали декор входной группы
Фото:

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На набережной реки Миасс в Челябинске откроется новая кофейня La Creme с авторскими сладостями по дагестанским рецептам. Заведение займет помещение кафе Mr.Poncho. «Мы специализируемся на кофе и десертах, рецепты которых привезены из Дагестана. Эксклюзивные десерты будем готовить самостоятельно, не планируем закупать готовые у поставщиков», — рассказали корреспонденту URA.RU владельцы новой точки. Точная дата открытия и цены пока не озвучиваются. Известно, что кофейня начнет работу в первую неделю июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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