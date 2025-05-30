В Челябинске изменят движение общественного транспорта из-за «Зеленого марафона»

Троллейбусы №10, №12, №14 и №19 в Челябинске изменят маршрут утром 31 мая
В Челябинске 31 мая на время «Зеленого марафона» изменится движение троллейбусов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского троллейбуса, изменения затронут маршруты №10, №12, №14 и №19.
«Завтра с 6:00 до 12:00 будут изменены маршруты №10, №12, №14 и №19. Движение ограничено по проспекту Ленина от улицы Лесопарковой до площади Революции», — уточнили в пресс-службе.
Среди измененных маршрутов:
- № 10 «Солнечный берег» — железнодорожный вокзал;
- № 12 Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — ДС «Юность» (посадка и высадка на остановке в сторону Торгового центра);
- № 12 АМЗ — Воровского — Тимирязева — Свободы — железнодорожный вокзал;
- № 14 ЧМК — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — ДС «Юность»;
- № 19 Мамина — проспект Ленина — Свободы — железнодорожный вокзал.
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