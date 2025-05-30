В Челябинске изменят движение общественного транспорта из-за «Зеленого марафона»

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Троллейбусы №10, №12, №14 и №19 в Челябинске изменят маршрут утром 31 мая
Троллейбусы №10, №12, №14 и №19 в Челябинске изменят маршрут утром 31 мая Фото:

В Челябинске 31 мая на время «Зеленого марафона» изменится движение троллейбусов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского троллейбуса, изменения затронут маршруты №10, №12, №14 и №19.

«Завтра с 6:00 до 12:00 будут изменены маршруты №10, №12, №14 и №19. Движение ограничено по проспекту Ленина от улицы Лесопарковой до площади Революции», — уточнили в пресс-службе.

Среди измененных маршрутов:

  • № 10 «Солнечный берег» — железнодорожный вокзал;
  • № 12 Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — ДС «Юность» (посадка и высадка на остановке в сторону Торгового центра);
  • № 12 АМЗ — Воровского — Тимирязева — Свободы — железнодорожный вокзал;
  • № 14 ЧМК — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — ДС «Юность»;
  • № 19 Мамина — проспект Ленина — Свободы — железнодорожный вокзал.

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В Челябинске 31 мая на время «Зеленого марафона» изменится движение троллейбусов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского троллейбуса, изменения затронут маршруты №10, №12, №14 и №19. «Завтра с 6:00 до 12:00 будут изменены маршруты №10, №12, №14 и №19. Движение ограничено по проспекту Ленина от улицы Лесопарковой до площади Революции», — уточнили в пресс-службе. Среди измененных маршрутов:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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