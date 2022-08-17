Власти ХМАО хотят закупить машины для лыжных трасс из Белоруссии

Бизнес-встречи по импортозамещению — наиболее важная часть международного форума Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Власти ХМАО рассматривают возможность закупки машин для обустройства лыжных трасс из Белоруссии. Делегация автономного округа оценит их производство в рамках международного форума «Дни Югры», который стартует в Минске. Об этом URA.RU сообщила директор окружного департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова.

«На „Днях Югры“ в Белоруссии запланирована насыщенная деловая программа. Осмотр возможностей и переговоры с белорусскими предприятиями ОАО „Амкорд“ (производство и реализация специальных машин для дорожно-строительной, логистической, коммунальной и лесной отраслей), с ОАО „Минский тракторный завод“ (нас интересует здесь производство снегоуплотнительных машин (ратраков) для подготовки лыжных трасс), ООО „Арматурные технологии“», — сказала Шумакова.

Также в рамках форума у делегатов запланированы встречи в Минэнерго и решение вопросов с торговым представителем России в Республике Беларусь Юрием Золотаревым, с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Беларуси Борисом Грызловым. Планируется, что на форуме «Дни Югры» стороны подпишут ряд важных соглашений о сотрудничестве, а также увидят презентацию международной медиаэкспедиции «Победа в наших сердцах». Она стартовала 6 августа на ретро-автомобилях ГАЗ-20 «Победа» с площадки форума «Утро», в Ханты-Мансийске.

Ранее URA.RU сообщало, что делегация политиков, бизнесменов и общественников из ХМАО летит в Белоруссию. Во главе делегатов вице-губернатор Роман Генкель и директор окружного департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова.