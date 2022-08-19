В Челябинске выставили на продажу квартиру площадью 10 кв. метров

Челябинск вошел в топ-10 городов с мини-квартирами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одна из самых маленьких продаваемых квартир на вторичном рынке в России находится в Челябинске. Ее площадь всего 10,8 квадратного метра.

«В топ-10 городов с самыми маленькими из продающихся квартир вошли: Красноярск (9 кв. м), Казань (9,1 кв. м), Санкт-Петербург и Омск (9,4 кв. м), Екатеринбург (10,1 кв. м), Челябинск (10,8 кв. м) и Краснодар (11 кв. м). На первом месте оказалась Москва, где можно купить квартиру площадью всего 7,6 кв. метра», — пишут «Известия».

Второе и третье место по минимальным размерам продающихся квартир заняли Новосибирск (8,2 кв. м) и Уфа (8,3 кв. м). Эксперты рынка недвижимости поясняют, что мини-квартиры покупают для временного проживания, сдачи в аренду или как стартовое жилье.