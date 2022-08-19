19 августа 2022

В Челябинске выставили на продажу квартиру площадью 10 кв. метров

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , жилье, строительство, квартира, новостройки, благоустройство, дом, стройка, многоквартирный дом, многоэтажка, доступное жилье
Челябинск вошел в топ-10 городов с мини-квартирами Фото:

Одна из самых маленьких продаваемых квартир на вторичном рынке в России находится в Челябинске. Ее площадь всего 10,8 квадратного метра.

«В топ-10 городов с самыми маленькими из продающихся квартир вошли: Красноярск (9 кв. м), Казань (9,1 кв. м), Санкт-Петербург и Омск (9,4 кв. м), Екатеринбург (10,1 кв. м), Челябинск (10,8 кв. м) и Краснодар (11 кв. м). На первом месте оказалась Москва, где можно купить квартиру площадью всего 7,6 кв. метра», — пишут «Известия».

Второе и третье место по минимальным размерам продающихся квартир заняли Новосибирск (8,2 кв. м) и Уфа (8,3 кв. м). Эксперты рынка недвижимости поясняют, что мини-квартиры покупают для временного проживания, сдачи в аренду или как стартовое жилье.

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Одна из самых маленьких продаваемых квартир на вторичном рынке в России находится в Челябинске. Ее площадь всего 10,8 квадратного метра. «В топ-10 городов с самыми маленькими из продающихся квартир вошли: Красноярск (9 кв. м), Казань (9,1 кв. м), Санкт-Петербург и Омск (9,4 кв. м), Екатеринбург (10,1 кв. м), Челябинск (10,8 кв. м) и Краснодар (11 кв. м). На первом месте оказалась Москва, где можно купить квартиру площадью всего 7,6 кв. метра», — пишут «Известия». Второе и третье место по минимальным размерам продающихся квартир заняли Новосибирск (8,2 кв. м) и Уфа (8,3 кв. м). Эксперты рынка недвижимости поясняют, что мини-квартиры покупают для временного проживания, сдачи в аренду или как стартовое жилье.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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