Дочь сенатора из ХМАО, осудившая СВО, подалась в оппозицию

Диана Исакова решила заняться оппозиционным движением после того, как покинула Россию Фото: аккаунт Дианы Исаковой во «ВКонтакте»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Дочь сенатора из ХМАО Эдуарда Исакова Диана, публично осудившая российскую спецоперацию на Украине, решила заняться оппозиционной деятельностью. Об этом свидетельствуют ее записи в Instagram* (соцсеть заблокирована в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

«Я ничего не выкладывала в Instagram по поводу проекта и так далее, потому что в нашей стране это запрещено», — заявила Исакова в своем аккаунте в социальной сети после того, как улетела в Грузию. Она также рассказала, что в России в последнее время много общалась с оппозиционерами.

Девушка выложила в своем аккаунте в соцсетях манифест создаваемого движения, который она назвала «Сила любви». Она заявляет, что проект направлен на «демократизацию населения и борьбу за будущее». Для этого Исакова хочет объединить вокруг него творческих людей, психологов, учителей и политически активных сторонников.

Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Сама девушка покинула Россию и улетела в Грузию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее целями стали защита жителей Донбасса от геноцида и массовых убийств, а также денацификация и демилитаризация страны.