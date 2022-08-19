Дочь сенатора из ХМАО, осудившая СВО, подалась в оппозицию

Дочь сенатора из ХМАО Эдуарда Исакова Диана, публично осудившая российскую спецоперацию на Украине, решила заняться оппозиционной деятельностью. Об этом свидетельствуют ее записи в Instagram* (соцсеть заблокирована в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).
«Я ничего не выкладывала в Instagram по поводу проекта и так далее, потому что в нашей стране это запрещено», — заявила Исакова в своем аккаунте в социальной сети после того, как улетела в Грузию. Она также рассказала, что в России в последнее время много общалась с оппозиционерами.
Девушка выложила в своем аккаунте в соцсетях манифест создаваемого движения, который она назвала «Сила любви». Она заявляет, что проект направлен на «демократизацию населения и борьбу за будущее». Для этого Исакова хочет объединить вокруг него творческих людей, психологов, учителей и политически активных сторонников.
Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Сама девушка покинула Россию и улетела в Грузию.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее целями стали защита жителей Донбасса от геноцида и массовых убийств, а также денацификация и демилитаризация страны.
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