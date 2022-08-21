ФСБ пресекла в Челябинске канал незаконной миграции

22 августа 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

По каналу около 100 мигрантов незаконно попали в РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники УФСБ по Челябинской области раскрыли канал незаконной миграции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, для организации своей деятельности группа фиктивно ставила нелегалов на миграционный учет, оформляла поддельный трудовой договор. За все время их услугами воспользовались около 100 мигрантов. «Виновные организовывали фиктивную постановку иностранных граждан на миграционный учет в Челябинске, а также осуществляли изготовление и сбыт подложных трудовых договоров. К их услугам прибегали иностранные граждане, желающие оформить регистрацию по месту жительства без цели проживания в адресе и подложный трудовой договор для продления сроков своего пребывания в России», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там отметили, что по каналу в Челябинск незаконно попало около 100 мигрантов. Их личности были установлены. Сейчас решается вопрос о выдворении их за пределы российского государства. Организатору преступной группы суд назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года. Другим участникам группы положено выплатить штрафы в размере от 150 до 250 тысяч рублей.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области раскрыли канал незаконной миграции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, для организации своей деятельности группа фиктивно ставила нелегалов на миграционный учет, оформляла поддельный трудовой договор. За все время их услугами воспользовались около 100 мигрантов. «Виновные организовывали фиктивную постановку иностранных граждан на миграционный учет в Челябинске, а также осуществляли изготовление и сбыт подложных трудовых договоров. К их услугам прибегали иностранные граждане, желающие оформить регистрацию по месту жительства без цели проживания в адресе и подложный трудовой договор для продления сроков своего пребывания в России», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там отметили, что по каналу в Челябинск незаконно попало около 100 мигрантов. Их личности были установлены. Сейчас решается вопрос о выдворении их за пределы российского государства. Организатору преступной группы суд назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года. Другим участникам группы положено выплатить штрафы в размере от 150 до 250 тысяч рублей.