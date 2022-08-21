Махонин ужесточил главам территорий условия борьбы за деньги

22 августа 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин заставил глав потрудиться за премии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин усложнил условия конкурса среди городских и муниципальных округов региона, по итогам которых главы территорий получают денежные выплаты. Теперь, чтобы стать призером конкурса, необходимо набрать более трех баллов вместо двух. Кроме того, чтобы получить денежный приз, глава округа должен заработать не менее 3,5 балла — ранее хватало и 2,5 балла. «Если сумма баллов, набранных участником конкурса за достижение фактических значений показателей, составляет менее 3,5 балла, призовые главе муниципального образования не выплачиваются», — говорится в новой редакции правил конкурса. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Чтобы получить нужное число баллов, главам теперь предстоит потрудиться и над дополнительным показателем. В KPI добавлен пункт о выполнении кассового плана по расходам. Конкурс в Прикамье проводится уже несколько лет. За каждый балл, полученный в оцениваемом квартале, глава муниципалитета получает по 15 тысяч рублей. Выплата победителям по итогам года высчитывается по формуле, которая включает множество различных показателей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин усложнил условия конкурса среди городских и муниципальных округов региона, по итогам которых главы территорий получают денежные выплаты. Теперь, чтобы стать призером конкурса, необходимо набрать более трех баллов вместо двух. Кроме того, чтобы получить денежный приз, глава округа должен заработать не менее 3,5 балла — ранее хватало и 2,5 балла. «Если сумма баллов, набранных участником конкурса за достижение фактических значений показателей, составляет менее 3,5 балла, призовые главе муниципального образования не выплачиваются», — говорится в новой редакции правил конкурса. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Чтобы получить нужное число баллов, главам теперь предстоит потрудиться и над дополнительным показателем. В KPI добавлен пункт о выполнении кассового плана по расходам. Конкурс в Прикамье проводится уже несколько лет. За каждый балл, полученный в оцениваемом квартале, глава муниципалитета получает по 15 тысяч рублей. Выплата победителям по итогам года высчитывается по формуле, которая включает множество различных показателей.