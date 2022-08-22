22 августа 2022

Челябинский зоозащитник раскритиковал работу аэропорта Хабаровска. Видео

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Отправка амурского тигра Гектора в реабилитационный центр в Хабаровск. Челябинск , спаси меня, тигр гектор
Тигра Гектора не приняли в грузовом терминале из-за обеда Фото:

Зоозащитник из Челябинска Карен Даллакян раскритиковал работу сотрудников аэропорта в Хабаровске, куда он прилетел с тигром Гектором. Как рассказал зоозащитник в социальных сетях, в грузовом терминале животное не приняли из-за обеда.

«Мы терпеливые. Пускай тетеньки быстренько покушают, чтобы подобрели. Для них живой груз или не живой груз не имеет значения. Вот такие вот бессердечные тетеньки сидят в терминале грузового отдела. За это мы им ставим большую, жирную двойку. За такое отношение к животным», — рассказал Даллакян.

Зоозащитник отметил, что они должны были прилететь на два часа раньше. Но посадку задержали.

Гектора отправили из Челябинска в Екатеринбург 22 августа на машине. Из Екатеринбурга его доставили в Хабаровск на самолете. Там Гектор будет находиться под присмотром в реабилитационном центре «Утес».

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Зоозащитник из Челябинска Карен Даллакян раскритиковал работу сотрудников аэропорта в Хабаровске, куда он прилетел с тигром Гектором. Как рассказал зоозащитник в социальных сетях, в грузовом терминале животное не приняли из-за обеда. «Мы терпеливые. Пускай тетеньки быстренько покушают, чтобы подобрели. Для них живой груз или не живой груз не имеет значения. Вот такие вот бессердечные тетеньки сидят в терминале грузового отдела. За это мы им ставим большую, жирную двойку. За такое отношение к животным», — рассказал Даллакян. Зоозащитник отметил, что они должны были прилететь на два часа раньше. Но посадку задержали. Гектора отправили из Челябинска в Екатеринбург 22 августа на машине. Из Екатеринбурга его доставили в Хабаровск на самолете. Там Гектор будет находиться под присмотром в реабилитационном центре «Утес».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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