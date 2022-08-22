Зоозащитник из Челябинска Карен Даллакян раскритиковал работу сотрудников аэропорта в Хабаровске, куда он прилетел с тигром Гектором. Как рассказал зоозащитник в социальных сетях, в грузовом терминале животное не приняли из-за обеда.
«Мы терпеливые. Пускай тетеньки быстренько покушают, чтобы подобрели. Для них живой груз или не живой груз не имеет значения. Вот такие вот бессердечные тетеньки сидят в терминале грузового отдела. За это мы им ставим большую, жирную двойку. За такое отношение к животным», — рассказал Даллакян.
Зоозащитник отметил, что они должны были прилететь на два часа раньше. Но посадку задержали.
Гектора отправили из Челябинска в Екатеринбург 22 августа на машине. Из Екатеринбурга его доставили в Хабаровск на самолете. Там Гектор будет находиться под присмотром в реабилитационном центре «Утес».
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