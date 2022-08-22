Тигра Гектора не приняли в грузовом терминале из-за обеда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зоозащитник из Челябинска Карен Даллакян раскритиковал работу сотрудников аэропорта в Хабаровске, куда он прилетел с тигром Гектором. Как рассказал зоозащитник в социальных сетях, в грузовом терминале животное не приняли из-за обеда.

«Мы терпеливые. Пускай тетеньки быстренько покушают, чтобы подобрели. Для них живой груз или не живой груз не имеет значения. Вот такие вот бессердечные тетеньки сидят в терминале грузового отдела. За это мы им ставим большую, жирную двойку. За такое отношение к животным», — рассказал Даллакян.

Зоозащитник отметил, что они должны были прилететь на два часа раньше. Но посадку задержали.

Гектора отправили из Челябинска в Екатеринбург 22 августа на машине. Из Екатеринбурга его доставили в Хабаровск на самолете. Там Гектор будет находиться под присмотром в реабилитационном центре «Утес».