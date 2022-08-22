Челябинские призывники подкупили руководство военкомата

За взятку экс-сотрудники военкомата находили у призывников «болезни» Фото: Илья Московец © URA.RU

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) в суд поступили уголовные дела в отношении фельдшера и экс-руководителя военного комиссариата за получение взяток от призывников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура Верхнеуральского района утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывших сотрудников отдела военного комиссариата Верхнеуральского и Нагайбакского районов. По версии следствия фельдшер и начальник отделения отдела военного комиссариата в период с 2016 по 2021 год получили от призывников взятки на сумму свыше 2,5 млн. рублей», — заявили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

В ведомстве отмечают, что деньги обвиняемые получали за освобождение от призыва на военную службу путем подделки медзаключений. На имущество обвиняемых и средства на банковских счетах в размере свыше 1,5 млн рублей наложен арест.

Экс-сотрудники военкомата обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). С одной из обвиняемых в ходе следствия заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.