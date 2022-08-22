22 августа 2022

Власти ЯНАО взяли на контроль отопительный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Готовность к осенне-зимнему периоду составляет более 70% Фото:

В ЯНАО активно идет подготовка к подаче отопления. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«Во всех муниципалитетах Ямала готовятся к зиме. К началу отопительного сезона капитально отремонтируют порядка 100 километров инженерных сетей. Сейчас готовность к осенне-зимнему периоду составляет более 70%» — сказано в сообщении. Также там сказано, что всего на Ямале к зиме планируется подготовить 220 котельных, 80 водоочистных и 27 канализационных очистных сооружений, 2050 трансформаторных подстанций.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники АО «Ямалкоммунэнерго» больше чем наполовину подготовили город Муравленко (ЯНАО) к зимнему периоду. В микрорайоне №6 запланированные работы выполнены уже на 75%, а по улице Ленина — на 95%.

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В ЯНАО активно идет подготовка к подаче отопления. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО. «Во всех муниципалитетах Ямала готовятся к зиме. К началу отопительного сезона капитально отремонтируют порядка 100 километров инженерных сетей. Сейчас готовность к осенне-зимнему периоду составляет более 70%» — сказано в сообщении. Также там сказано, что всего на Ямале к зиме планируется подготовить 220 котельных, 80 водоочистных и 27 канализационных очистных сооружений, 2050 трансформаторных подстанций. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники АО «Ямалкоммунэнерго» больше чем наполовину подготовили город Муравленко (ЯНАО) к зимнему периоду. В микрорайоне №6 запланированные работы выполнены уже на 75%, а по улице Ленина — на 95%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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