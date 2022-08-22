Власти ЯНАО взяли на контроль отопительный сезон

Готовность к осенне-зимнему периоду составляет более 70% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО активно идет подготовка к подаче отопления. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«Во всех муниципалитетах Ямала готовятся к зиме. К началу отопительного сезона капитально отремонтируют порядка 100 километров инженерных сетей. Сейчас готовность к осенне-зимнему периоду составляет более 70%» — сказано в сообщении. Также там сказано, что всего на Ямале к зиме планируется подготовить 220 котельных, 80 водоочистных и 27 канализационных очистных сооружений, 2050 трансформаторных подстанций.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники АО «Ямалкоммунэнерго» больше чем наполовину подготовили город Муравленко (ЯНАО) к зимнему периоду. В микрорайоне №6 запланированные работы выполнены уже на 75%, а по улице Ленина — на 95%.