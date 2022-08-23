В Китае раскрыли абсурдную тактику США на Украине

24 августа 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

США заигрались в борьбу «справедливости против зла» на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада во главе с США безуспешно пытаются представить Украину «воплощением справедливости и добра», но это выглядит абсурдно. Об этом пишет китайское издание The Global Times. «Вашингтон уже давно увлечен созданием историй в духе „слабый побеждает сильного“, провоцируя некоторые страны на противостояние крупным державам и выдумывая сюжет о борьбе „справедливости против зла“ на Украине для того, чтобы добиться задуманного эффекта», — говорится в материале. При этом, по словам автора, попытка США выдать Киев, спровоцировавший конфликт, за «гаранта мира» и «воплощение справедливости» выглядит глупо. Обозреватель указывает на количество поставок западной военной техники на Украину: «Киев получил ракетные установки, вертолеты, тактические машины и ракеты от США и Запада, более 10 миллиардов долларов военной помощи США, а также всевозможную похвалу и поощрения от западных политиков и СМИ». При этом западные лидеры отказались обсуждать тему гарантий безопасности для Украины. Трагедия такого подхода, по мнению издания, заключается в том, что он не учитывает взаимозависимости, накрепко связывающей всех участников международных отношений. Автор рекомендовал всем альянсам, которые одержимы «абсолютной безопасностью», не позволять конфликту нарастать, «иначе это приведет только к еще большему глобальному кризису безопасности». Запад увеличил военные поставки на Украину после начала российской специальной операции по освобождению территорий Донецкой и Луганской областей. Так, США планируют 24 августа, в День независимости Украины, отправить Киеву 3 миллиарда долларов. Американцы все чаще выражают недовольство объемами военных поставок. В частности, часть граждан США считают, что расходы, предназначенные для помощи украинской армии, не всегда доходят до ВСУ. В свою очередь, бывший офицер американской разведки Скотт Риттер уверен, что Украина полностью истощила запасы оружия стран НАТО, что помогло России добиться демилитаризации альянса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны Запада во главе с США безуспешно пытаются представить Украину «воплощением справедливости и добра», но это выглядит абсурдно. Об этом пишет китайское издание The Global Times. «Вашингтон уже давно увлечен созданием историй в духе „слабый побеждает сильного“, провоцируя некоторые страны на противостояние крупным державам и выдумывая сюжет о борьбе „справедливости против зла“ на Украине для того, чтобы добиться задуманного эффекта», — говорится в материале. При этом, по словам автора, попытка США выдать Киев, спровоцировавший конфликт, за «гаранта мира» и «воплощение справедливости» выглядит глупо. Обозреватель указывает на количество поставок западной военной техники на Украину: «Киев получил ракетные установки, вертолеты, тактические машины и ракеты от США и Запада, более 10 миллиардов долларов военной помощи США, а также всевозможную похвалу и поощрения от западных политиков и СМИ». При этом западные лидеры отказались обсуждать тему гарантий безопасности для Украины. Трагедия такого подхода, по мнению издания, заключается в том, что он не учитывает взаимозависимости, накрепко связывающей всех участников международных отношений. Автор рекомендовал всем альянсам, которые одержимы «абсолютной безопасностью», не позволять конфликту нарастать, «иначе это приведет только к еще большему глобальному кризису безопасности». Запад увеличил военные поставки на Украину после начала российской специальной операции по освобождению территорий Донецкой и Луганской областей. Так, США планируют 24 августа, в День независимости Украины, отправить Киеву 3 миллиарда долларов. Американцы все чаще выражают недовольство объемами военных поставок. В частности, часть граждан США считают, что расходы, предназначенные для помощи украинской армии, не всегда доходят до ВСУ. В свою очередь, бывший офицер американской разведки Скотт Риттер уверен, что Украина полностью истощила запасы оружия стран НАТО, что помогло России добиться демилитаризации альянса.