Евгения Ройзмана задержали утром 24 августа (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Задержанный по статье 280.3 УК РФ экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что уголовное дело в отношении него о дискредитации ВС РФ было возбуждено в Москве. Об этом он заявил из окна своей квартиры.

«280-я часть третья. Дело в Москве», — заявил Евгений Ройзман Е1.RU. После этого политик закрыл окно.

Ранее URA.RU писало, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по статье 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. В фонде Ройзмана подтвердили его задержание и проведение обысков в офисе фонда и музее Невьянской иконы. Силовики изымают у Ройзмана иконы, которые, по информации источника, могли быть украдены.