В Сургуте вновь открылся H&M

Магазин в ТРЦ «Аура» уже работает, а с часу дня свои двери откроет точка в «Сургут Сити Молл» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Сургуте (ХМАО) возобновляют работу магазины компании H&M. Магазин в ТРЦ «Аура» уже работает, а с часу дня свои двери откроет точка в торговом центре «Сургут Сити Молл». Об этом сообщили представители ТЦ.

«Магазин одежды H&M возобновил свою работу в ТРЦ „Аура“ и ждет своих покупателей по следующему графику 24 августа с 10:00 до 22:00, 25—28 августа с 13:00 до 22:00. Далее в стандартном режиме с 10:00 до 22:00», — говорится в группе торгового центра в социальной сети «ВКонтакте».

Аналогичное объявление разместили представители торгового центра «Сургут Сити Молл», однако магазин откроется только с часу дня и продолжит работать в таком режиме до 28 августа. С 29 августа торговая точка будет работать с десяти утра до десяти вечера.

Информацию об открытии корреспонденту URA.RU подтвердила администрация торговых центров. По словам представителей ТЦ «Югра Молл» в Нижневартовске, они также ожидают скорого открытия H&M. «По слухам, планируется открытие на завтра», — сказала администратор в разговоре с корреспондентом агентства.

Ранее URA.RU рассказывало, что H&M готовит к открытию свои магазины в ХМАО для реализации стока. Компания решила закрыть бизнес в России на фоне санкционного давления, как и ряд западных брендов. Недружественные страны ввели ограничения против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.