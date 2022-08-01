H&M готовит к открытию свои магазины в ХМАО

02 августа 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

В торговых центрах считают, что сотрудники магазинов готовят торговые точки к открытию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Магазины H&M в Сургуте и Нижневартовске готовятся к открытию. В торговых центрах считают, что точки откроются для продажи остатков товара в течение августа. Об этом URA.RU рассказали представители ТЦ. «В течение августа информацию [об открытии] можете мониторить. Пока официального ответа от представителей H&M не было, поэтому обнадеживать [по срокам] не буду, сами ждем», — сообщил корреспонденту URA.RU администратор торгового центра «Югра-Молл» в Нижневартовске. Тем временем сотрудники H&M в сургутском торговом центре «Аура» уже готовят магазины к приходу посетителей. «Они [сотрудники магазинов] подготавливаются к открытию — чистят все, убирают помещения, но точную дату пока не предоставили», — добавила администратор ТЦ. Ранее в российском представительстве H&M заявили, что временно откроют свои офлайн-магазины в РФ для реализации стока. Однако товары будут продаваться по полной цене. Компания H&M Group решила закрыть бизнес в России на фоне санкционного давления. Многие западные страны ввели ограничения против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.

Магазины H&M в Сургуте и Нижневартовске готовятся к открытию. В торговых центрах считают, что точки откроются для продажи остатков товара в течение августа. Об этом URA.RU рассказали представители ТЦ. «В течение августа информацию [об открытии] можете мониторить. Пока официального ответа от представителей H&M не было, поэтому обнадеживать [по срокам] не буду, сами ждем», — сообщил корреспонденту URA.RU администратор торгового центра «Югра-Молл» в Нижневартовске. Тем временем сотрудники H&M в сургутском торговом центре «Аура» уже готовят магазины к приходу посетителей. «Они [сотрудники магазинов] подготавливаются к открытию — чистят все, убирают помещения, но точную дату пока не предоставили», — добавила администратор ТЦ. Ранее в российском представительстве H&M заявили, что временно откроют свои офлайн-магазины в РФ для реализации стока. Однако товары будут продаваться по полной цене. Компания H&M Group решила закрыть бизнес в России на фоне санкционного давления. Многие западные страны ввели ограничения против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.