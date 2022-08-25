Чиновники ЯНАО проиграли суд коллегам из Тюмени

25 августа 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Власти ЯНАО проиграли в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ямальский суд признал право собственности властей Тюмени на самовольную постройку противотуберкулезного диспансера в Тарко-Сале. Решение по делу опубликовано на сайте электронное правосудие. «Исковые требования Департамента имущественных отношений Тюменской области удовлетворить. Признать за Тюменской областью право собственности на самовольную постройку — здание незавершенного строительства „Противотуберкулезный диспансер со стационаром на 60 коек в г. Тарко-Сале, в том числе ПИР“ общей площадью 2350 квадратных метра, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале», — говорится в документе. В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ямальский суд признал право собственности властей Тюмени на самовольную постройку противотуберкулезного диспансера в Тарко-Сале. Решение по делу опубликовано на сайте электронное правосудие. «Исковые требования Департамента имущественных отношений Тюменской области удовлетворить. Признать за Тюменской областью право собственности на самовольную постройку — здание незавершенного строительства „Противотуберкулезный диспансер со стационаром на 60 коек в г. Тарко-Сале, в том числе ПИР“ общей площадью 2350 квадратных метра, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале», — говорится в документе. В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.