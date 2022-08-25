Чиновники ЯНАО проиграли суд коллегам из Тюмени

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иск правительства области к управлению федерального казначейства. Курган , процесс, документы, судья, суд, делопроизводство
Власти ЯНАО проиграли в суде Фото:

Ямальский суд признал право собственности властей Тюмени на самовольную постройку противотуберкулезного диспансера в Тарко-Сале. Решение по делу опубликовано на сайте электронное правосудие.

«Исковые требования Департамента имущественных отношений Тюменской области удовлетворить. Признать за Тюменской областью право собственности на самовольную постройку — здание незавершенного строительства „Противотуберкулезный диспансер со стационаром на 60 коек в г. Тарко-Сале, в том числе ПИР“ общей площадью 2350 квадратных метра, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале», — говорится в документе.

В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

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Ямальский суд признал право собственности властей Тюмени на самовольную постройку противотуберкулезного диспансера в Тарко-Сале. Решение по делу опубликовано на сайте электронное правосудие. «Исковые требования Департамента имущественных отношений Тюменской области удовлетворить. Признать за Тюменской областью право собственности на самовольную постройку — здание незавершенного строительства „Противотуберкулезный диспансер со стационаром на 60 коек в г. Тарко-Сале, в том числе ПИР“ общей площадью 2350 квадратных метра, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале», — говорится в документе. В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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