Чиновники ЯНАО проиграли суд коллегам из Тюмени

Ямальский суд признал право собственности властей Тюмени на самовольную постройку противотуберкулезного диспансера в Тарко-Сале. Решение по делу опубликовано на сайте электронное правосудие.
«Исковые требования Департамента имущественных отношений Тюменской области удовлетворить. Признать за Тюменской областью право собственности на самовольную постройку — здание незавершенного строительства „Противотуберкулезный диспансер со стационаром на 60 коек в г. Тарко-Сале, в том числе ПИР“ общей площадью 2350 квадратных метра, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале», — говорится в документе.
В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.
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