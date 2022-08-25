25 августа 2022

В Екатеринбурге ищут пару, тратившую чужие деньги в алкомаркете. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Винный магазин «Винотека Соловьева». Екатеринбург , алкомаркет, бутылки, винный магазин, алкоголь, вино, спиртное
Екатеринбуржцы нашли чужую карту и решили ей воспользоваться Фото:

В Екатеринбурге полиция разыскивает мужчину и женщину, которые нашли чужую карту и расплатились ею в продуктовом супермаркете, пивном магазине и аптеке. Они успели потратить шесть тысяч рублей, рассказали URA.RU в УМВД по Екатеринбургу.

«В полицию обратился владелец карты и сообщил, что потерял ее в районе улицы Братской. Впоследствии ему на телефон поступили сообщения о списании с его счета денег в продуктовом супермаркете, пивном магазине и аптеке на Вторчермете», — рассказали в полиции.

Сотрудники уголовного розыска проверили места, где были предполагаемые похитители, и изъяли видеозаписи камер наблюдения. На них видно, что картой расплачивались мужчина и женщина. Всех, кто их узнал, просят обратиться в полицию.

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В Екатеринбурге полиция разыскивает мужчину и женщину, которые нашли чужую карту и расплатились ею в продуктовом супермаркете, пивном магазине и аптеке. Они успели потратить шесть тысяч рублей, рассказали URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «В полицию обратился владелец карты и сообщил, что потерял ее в районе улицы Братской. Впоследствии ему на телефон поступили сообщения о списании с его счета денег в продуктовом супермаркете, пивном магазине и аптеке на Вторчермете», — рассказали в полиции. Сотрудники уголовного розыска проверили места, где были предполагаемые похитители, и изъяли видеозаписи камер наблюдения. На них видно, что картой расплачивались мужчина и женщина. Всех, кто их узнал, просят обратиться в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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