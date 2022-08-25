В Екатеринбурге полиция разыскивает мужчину и женщину, которые нашли чужую карту и расплатились ею в продуктовом супермаркете, пивном магазине и аптеке. Они успели потратить шесть тысяч рублей, рассказали URA.RU в УМВД по Екатеринбургу.
«В полицию обратился владелец карты и сообщил, что потерял ее в районе улицы Братской. Впоследствии ему на телефон поступили сообщения о списании с его счета денег в продуктовом супермаркете, пивном магазине и аптеке на Вторчермете», — рассказали в полиции.
Сотрудники уголовного розыска проверили места, где были предполагаемые похитители, и изъяли видеозаписи камер наблюдения. На них видно, что картой расплачивались мужчина и женщина. Всех, кто их узнал, просят обратиться в полицию.
Фото: УМВД по Екатеринбургу
Фото: УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге полиция разыскивает мужчину и женщину, которые нашли чужую карту и расплатились ею в продуктовом супермаркете, пивном магазине и аптеке. Они успели потратить шесть тысяч рублей, рассказали URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «В полицию обратился владелец карты и сообщил, что потерял ее в районе улицы Братской. Впоследствии ему на телефон поступили сообщения о списании с его счета денег в продуктовом супермаркете, пивном магазине и аптеке на Вторчермете», — рассказали в полиции. Сотрудники уголовного розыска проверили места, где были предполагаемые похитители, и изъяли видеозаписи камер наблюдения. На них видно, что картой расплачивались мужчина и женщина. Всех, кто их узнал, просят обратиться в полицию.