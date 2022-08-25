Екатеринбуржцы нашли чужую карту и решили ей воспользоваться Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге полиция разыскивает мужчину и женщину, которые нашли чужую карту и расплатились ею в продуктовом супермаркете, пивном магазине и аптеке. Они успели потратить шесть тысяч рублей, рассказали URA.RU в УМВД по Екатеринбургу.

«В полицию обратился владелец карты и сообщил, что потерял ее в районе улицы Братской. Впоследствии ему на телефон поступили сообщения о списании с его счета денег в продуктовом супермаркете, пивном магазине и аптеке на Вторчермете», — рассказали в полиции.

Сотрудники уголовного розыска проверили места, где были предполагаемые похитители, и изъяли видеозаписи камер наблюдения. На них видно, что картой расплачивались мужчина и женщина. Всех, кто их узнал, просят обратиться в полицию.

Фото: УМВД по Екатеринбургу