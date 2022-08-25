Чеченскую газировку раскупили в курганских магазинах. Фото

26 августа 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

В Кургане начала пропадать газировка из Чечни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганских магазинах торговой сети «Пятерочка» раскупили чеченскую газировку «ЧИАССР». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из жителей города. «Искал чеченскую газировку в магазинах разных районов города. В Заозерном, Энергетиках и центре. Газировку удалось найти только в одном магазине рядом с Центральным рынком. И то там оказался только лимонад. Было не больше десяти бутылок на полке. Все раскупили. Надеюсь еще появится», — рассказал курганец. По словам сотрудников супермаркетов «Пятерочка», запасы напитков из Чечни закончились. «Вся продукция, что у нас есть стоит на полках. Если чего-то нет, значит и на складах пусто. Вероятно партия была небольшая, раскупили», — сказал один из продавцов. URA.RU писало, что в супермаркетах Кургана начали продавать газировку из Чечни. На полках магазинов горожане заметили напиток «ЧИАССР» со вкусами лимонада, тархуна и дюшеса. О продаже чеченской газировки в Кургане у себя в соцсети делился чеченский министр Ахмед Дудаев. Позже стало известно, что компания ООО «Чеченские минеральные воды», которая производит данные напитки, увеличит поставки газировки в Курган. Также планах расширить линейку продукции минеральной, питьевой водой и холодным чаем. На полках курганских магазинов почти исчезла газировка из Чечни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стоимость газировки «ЧИАССР» в Кургане составляет 81 рубль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганских магазинах торговой сети «Пятерочка» раскупили чеченскую газировку «ЧИАССР». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из жителей города. «Искал чеченскую газировку в магазинах разных районов города. В Заозерном, Энергетиках и центре. Газировку удалось найти только в одном магазине рядом с Центральным рынком. И то там оказался только лимонад. Было не больше десяти бутылок на полке. Все раскупили. Надеюсь еще появится», — рассказал курганец. По словам сотрудников супермаркетов «Пятерочка», запасы напитков из Чечни закончились. «Вся продукция, что у нас есть стоит на полках. Если чего-то нет, значит и на складах пусто. Вероятно партия была небольшая, раскупили», — сказал один из продавцов. URA.RU писало, что в супермаркетах Кургана начали продавать газировку из Чечни. На полках магазинов горожане заметили напиток «ЧИАССР» со вкусами лимонада, тархуна и дюшеса. О продаже чеченской газировки в Кургане у себя в соцсети делился чеченский министр Ахмед Дудаев. Позже стало известно, что компания ООО «Чеченские минеральные воды», которая производит данные напитки, увеличит поставки газировки в Курган. Также планах расширить линейку продукции минеральной, питьевой водой и холодным чаем.