Newsweek: Украина ввязалась в конфликт с Китаем

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
МИД Китая выразил протест Украине из-за ее поддержки идеи суверенитета Тайваня, сообщают СМИ Фото:

Действия Киева, направленные на углубление сотрудничества с Тайванем, спровоцировали начало китайско-украинского дипломатического конфликта. Статью об этом опубликовал американский новостной журнал Newsweek, ссылаясь на информацию членов Верховной рады Украины.

«Дипломатический спор между Украиной и Китаем назревает после того, как депутаты украинского парламента, Рады, сформировали новую группу для углубления сотрудничества с законодателями Тайваня — самоуправляемой демократии, которую Пекин считает своенравной провинцией», — говорится в публикации. Несколько высокопоставленных членов Верховной рады подтвердили изданию, что представители МИД Китая выразили протест украинским дипломатам в Пекине. «Китай очень чувствителен к любым международным дипломатическим связям Тайваня», — отметили авторы.

Китай считает Тайвань своей территорией, однако правительство острова требует признания собственного суверенитета. Конфликт между КНР и регионом обострился после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Кроме того, журналисты аналитического издания National Interest заявляли, что США не смогут избежать военного столкновения с Китаем из-за разногласий по поводу ситуации на Украине, сообщают «Невские новости».

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Действия Киева, направленные на углубление сотрудничества с Тайванем, спровоцировали начало китайско-украинского дипломатического конфликта. Статью об этом опубликовал американский новостной журнал Newsweek, ссылаясь на информацию членов Верховной рады Украины. «Дипломатический спор между Украиной и Китаем назревает после того, как депутаты украинского парламента, Рады, сформировали новую группу для углубления сотрудничества с законодателями Тайваня — самоуправляемой демократии, которую Пекин считает своенравной провинцией», — говорится в публикации. Несколько высокопоставленных членов Верховной рады подтвердили изданию, что представители МИД Китая выразили протест украинским дипломатам в Пекине. «Китай очень чувствителен к любым международным дипломатическим связям Тайваня», — отметили авторы. Китай считает Тайвань своей территорией, однако правительство острова требует признания собственного суверенитета. Конфликт между КНР и регионом обострился после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Кроме того, журналисты аналитического издания National Interest заявляли, что США не смогут избежать военного столкновения с Китаем из-за разногласий по поводу ситуации на Украине, сообщают «Невские новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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