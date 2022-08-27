Newsweek: Украина ввязалась в конфликт с Китаем

МИД Китая выразил протест Украине из-за ее поддержки идеи суверенитета Тайваня, сообщают СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Действия Киева, направленные на углубление сотрудничества с Тайванем, спровоцировали начало китайско-украинского дипломатического конфликта. Статью об этом опубликовал американский новостной журнал Newsweek, ссылаясь на информацию членов Верховной рады Украины.

«Дипломатический спор между Украиной и Китаем назревает после того, как депутаты украинского парламента, Рады, сформировали новую группу для углубления сотрудничества с законодателями Тайваня — самоуправляемой демократии, которую Пекин считает своенравной провинцией», — говорится в публикации. Несколько высокопоставленных членов Верховной рады подтвердили изданию, что представители МИД Китая выразили протест украинским дипломатам в Пекине. «Китай очень чувствителен к любым международным дипломатическим связям Тайваня», — отметили авторы.

Китай считает Тайвань своей территорией, однако правительство острова требует признания собственного суверенитета. Конфликт между КНР и регионом обострился после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Кроме того, журналисты аналитического издания National Interest заявляли, что США не смогут избежать военного столкновения с Китаем из-за разногласий по поводу ситуации на Украине, сообщают «Невские новости».