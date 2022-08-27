Свердловский водитель насмерть сбил перебегавшую дорогу девушку. Фото

27 августа 2022 в 23:04 Размер текста - 17 +

Свердловчанин на BMW насмерть сбил девушку, которая перебегала дорогу в неположенном месте Фото: Антон Белицкий © URA.RU На трассе Пермь — Екатеринбург возле поворота на Первоуральск (Свердловская область) водитель BMW насмерть сбил 23-летнюю девушку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «Водитель, управляя автомобилем BMW, допустил наезд на девушку, которая перебегала дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП от полученных травм 23-летняя девушка скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи», — передает слова ведомства сообщество «новости Первоуральска» в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло ночью 27 августа в в 0:12. Водителем оказался 25-летний свердловчанин, который имеет 7-летний стаж вождения. За это время он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 72 раза. Сотрудники ГИБДД установили, что в момент ДТП водитель был трезв. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург -Пермь произошло смертельное ДТП. В результате столкновения погибла 16-летняя свердловчанка. Также агентство публиковало кадры смертельной аварии. Фото: сообщество «новости Первоуральска» в соцсети «ВКонтакте»

На трассе Пермь — Екатеринбург возле поворота на Первоуральск (Свердловская область) водитель BMW насмерть сбил 23-летнюю девушку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «Водитель, управляя автомобилем BMW, допустил наезд на девушку, которая перебегала дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП от полученных травм 23-летняя девушка скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи», — передает слова ведомства сообщество «новости Первоуральска» в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло ночью 27 августа в в 0:12. Водителем оказался 25-летний свердловчанин, который имеет 7-летний стаж вождения. За это время он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 72 раза. Сотрудники ГИБДД установили, что в момент ДТП водитель был трезв. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург -Пермь произошло смертельное ДТП. В результате столкновения погибла 16-летняя свердловчанка. Также агентство публиковало кадры смертельной аварии.