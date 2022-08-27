Автомобиль с матерью и детьми в салоне загорелся под Саткой. Фото

28 августа 2022 в 22:58 Размер текста - 17 +

Экипаж ДПС помог семье справиться с пожаром Фото: Кондрат Александров © URA.RU Автомобиль, в котором находились мать с двумя детьми, загорелся в Челябинской области. ЧП случилось на 1677-м километре трассы Москва—Челябинск в Саткинском районе, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «28 августа около 19:00 водитель-женщина за рулем Renault Megane, двигаясь по направлению в Челябинск из Усть-Катава, почувствовала запах гари. Она остановилась на обочине, после чего произошло возгорание моторного отсека. Женщина-водитель и двое детей не пострадали», — уточнили в ведомстве. Помощь семье оказал экипаж ДПС, прибывший на место. Для транспортировки сгоревшего автомобиля был вызван эвакуатор. В Челябинск семью отвез неравнодушный водитель, проезжавший мимо. Мать с детьми успели выйти из машины УГИБДД по Челябинской области

Автомобиль, в котором находились мать с двумя детьми, загорелся в Челябинской области. ЧП случилось на 1677-м километре трассы Москва—Челябинск в Саткинском районе, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «28 августа около 19:00 водитель-женщина за рулем Renault Megane, двигаясь по направлению в Челябинск из Усть-Катава, почувствовала запах гари. Она остановилась на обочине, после чего произошло возгорание моторного отсека. Женщина-водитель и двое детей не пострадали», — уточнили в ведомстве. Помощь семье оказал экипаж ДПС, прибывший на место. Для транспортировки сгоревшего автомобиля был вызван эвакуатор. В Челябинск семью отвез неравнодушный водитель, проезжавший мимо.