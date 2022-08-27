Автомобиль, в котором находились мать с двумя детьми, загорелся в Челябинской области. ЧП случилось на 1677-м километре трассы Москва—Челябинск в Саткинском районе, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
«28 августа около 19:00 водитель-женщина за рулем Renault Megane, двигаясь по направлению в Челябинск из Усть-Катава, почувствовала запах гари. Она остановилась на обочине, после чего произошло возгорание моторного отсека. Женщина-водитель и двое детей не пострадали», — уточнили в ведомстве.
Помощь семье оказал экипаж ДПС, прибывший на место. Для транспортировки сгоревшего автомобиля был вызван эвакуатор. В Челябинск семью отвез неравнодушный водитель, проезжавший мимо.
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