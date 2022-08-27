27 августа 2022
26 августа 2022

Автомобиль с матерью и детьми в салоне загорелся под Саткой. Фото

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Клипарт. Челябинск, регулировщик, гибдд, дпс
Экипаж ДПС помог семье справиться с пожаром Фото:

Автомобиль, в котором находились мать с двумя детьми, загорелся в Челябинской области. ЧП случилось на 1677-м километре трассы Москва—Челябинск в Саткинском районе, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«28 августа около 19:00 водитель-женщина за рулем Renault Megane, двигаясь по направлению в Челябинск из Усть-Катава, почувствовала запах гари. Она остановилась на обочине, после чего произошло возгорание моторного отсека. Женщина-водитель и двое детей не пострадали», — уточнили в ведомстве.

Помощь семье оказал экипаж ДПС, прибывший на место. Для транспортировки сгоревшего автомобиля был вызван эвакуатор. В Челябинск семью отвез неравнодушный водитель, проезжавший мимо.

Мать с детьми успели выйти из машины

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Автомобиль, в котором находились мать с двумя детьми, загорелся в Челябинской области. ЧП случилось на 1677-м километре трассы Москва—Челябинск в Саткинском районе, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «28 августа около 19:00 водитель-женщина за рулем Renault Megane, двигаясь по направлению в Челябинск из Усть-Катава, почувствовала запах гари. Она остановилась на обочине, после чего произошло возгорание моторного отсека. Женщина-водитель и двое детей не пострадали», — уточнили в ведомстве. Помощь семье оказал экипаж ДПС, прибывший на место. Для транспортировки сгоревшего автомобиля был вызван эвакуатор. В Челябинск семью отвез неравнодушный водитель, проезжавший мимо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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