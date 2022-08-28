На одном из главных речных маршрутов ЯНАО сломался «Метеор»

Из-за поломки «Метеора» на маршруте Салехард — Шурышкары — Мужи временно крусирует КС-162
На маршруте Салехард — Шурышкары — Мужи сломался один из «Метеоров». Вместо него временно будет выполнять рейсы теплоход КС-162, сообщили в администрации Шурышкарского района.
«В связи с нахождением в ремонте теплохода „Метеор“, осуществляющего перевозки по маршруту „Салехард — Шурышкары — Мужи и обратно“, временно до завершения ремонта, на указанном маршруте будет курсировать теплоход КС-162», — рассказали представители мэрии района в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что рядом с Салехардом на мель сел пассажирский теплоход «Метеор». Происшествие заметил ямалец, который проплывал мимо на моторной лодке.
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