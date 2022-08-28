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На одном из главных речных маршрутов ЯНАО сломался «Метеор»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, Метеор, flickr, речной транспорт, судно, метеор
Из-за поломки «Метеора» на маршруте Салехард — Шурышкары — Мужи временно крусирует КС-162 Фото:

На маршруте Салехард — Шурышкары — Мужи сломался один из «Метеоров». Вместо него временно будет выполнять рейсы теплоход КС-162, сообщили в администрации Шурышкарского района.

«В связи с нахождением в ремонте теплохода „Метеор“, осуществляющего перевозки по маршруту „Салехард — Шурышкары — Мужи и обратно“, временно до завершения ремонта, на указанном маршруте будет курсировать теплоход КС-162», — рассказали представители мэрии района в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что рядом с Салехардом на мель сел пассажирский теплоход «Метеор». Происшествие заметил ямалец, который проплывал мимо на моторной лодке.

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На маршруте Салехард — Шурышкары — Мужи сломался один из «Метеоров». Вместо него временно будет выполнять рейсы теплоход КС-162, сообщили в администрации Шурышкарского района. «В связи с нахождением в ремонте теплохода „Метеор“, осуществляющего перевозки по маршруту „Салехард — Шурышкары — Мужи и обратно“, временно до завершения ремонта, на указанном маршруте будет курсировать теплоход КС-162», — рассказали представители мэрии района в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что рядом с Салехардом на мель сел пассажирский теплоход «Метеор». Происшествие заметил ямалец, который проплывал мимо на моторной лодке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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