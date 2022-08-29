Челябинцы перестали бронировать туры на Новый год

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Аэропорт. Магнитогорск, S7, салон самолета
Желающих отправиться на юг в Новый год в Челябинске не нашлось Фото:

Турфирмы Челябинска отметили отсутствие интереса клиентов к бронированию новогодних туров. Как URA.RU рассказали участники рынка, максимальная глубина бронирований не превышает времени осенних каникул.

«Обычно бронировать начинали в августе— начале сентября, однако в этом году такого нет. Коллеги говорят, что туристы решаются забронировать поездки лишь на осенние каникулы и не далее. Прогнозируем, что новогодний отдых начнут заказывать в конце ноября или декабре», — рассказала URA.RU президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

На отсутствие спроса влияет ряд факторов. Среди них — неопределенность на рынке, вероятные ограничения в связи с волной эпидемии, падением доходов челябинцев. Один из главных ограничителей: недостаток чартерных полетных программ.

«Нет направлений чартеров: Вьетнама, Карибов, Таиланда, Мальдивских островов. Раньше улететь можно было из Челябинска и Екатеринбурга. Теперь — только регулярные рейсы „Аэрофлота“, компании не самой доступной», — отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU директор турагентства SwenTour Андрей Янченко.

Отдохнуть на Мальдивах 10 дней двоим взрослым с одним ребенком в отеле 4—5 звезд и системой питания «все включено» сейчас обойдется в сумму около 600 тысяч рублей. В новогодние каникулы — дороже. Также поднимется и без того высокая цена на отдых в Турции. По словам Янченко, сейчас тур в отель на первой линии для двух человек по системе all inclusive на 10 дней стоит порядка 200 тысяч рублей.

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Турфирмы Челябинска отметили отсутствие интереса клиентов к бронированию новогодних туров. Как URA.RU рассказали участники рынка, максимальная глубина бронирований не превышает времени осенних каникул. «Обычно бронировать начинали в августе— начале сентября, однако в этом году такого нет. Коллеги говорят, что туристы решаются забронировать поездки лишь на осенние каникулы и не далее. Прогнозируем, что новогодний отдых начнут заказывать в конце ноября или декабре», — рассказала URA.RU президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода. На отсутствие спроса влияет ряд факторов. Среди них — неопределенность на рынке, вероятные ограничения в связи с волной эпидемии, падением доходов челябинцев. Один из главных ограничителей: недостаток чартерных полетных программ. «Нет направлений чартеров: Вьетнама, Карибов, Таиланда, Мальдивских островов. Раньше улететь можно было из Челябинска и Екатеринбурга. Теперь — только регулярные рейсы „Аэрофлота“, компании не самой доступной», — отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU директор турагентства SwenTour Андрей Янченко. Отдохнуть на Мальдивах 10 дней двоим взрослым с одним ребенком в отеле 4—5 звезд и системой питания «все включено» сейчас обойдется в сумму около 600 тысяч рублей. В новогодние каникулы — дороже. Также поднимется и без того высокая цена на отдых в Турции. По словам Янченко, сейчас тур в отель на первой линии для двух человек по системе all inclusive на 10 дней стоит порядка 200 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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