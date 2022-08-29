На Тюменскую область надвигается шторм

30 августа 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

В Тюменскую область придет штормовой ветер Фото: Денис Моргунов © URA.RU Штормовой ветер до 17 метров в секунду и грозы ожидаются в Тюменской области 31 августа. Об этом тюменский Гидрометцентр сообщает на своем сайте. «Гроза, период предупреждения до 20:00 31 августа. Порывы ветра до 17 м/с, с 8:00 до 20:00 31 августа», — сообщается на сайте тюменского Гидрометцентра. По международной шкале Бофорта ветер подобной силы считается «крепким», он может гнуть стволы деревьев. Для обеспечения своей безопасности в таких условиях гражданам рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, плохо закрепленных конструкций, строек и линий электропередач.

Штормовой ветер до 17 метров в секунду и грозы ожидаются в Тюменской области 31 августа. Об этом тюменский Гидрометцентр сообщает на своем сайте. «Гроза, период предупреждения до 20:00 31 августа. Порывы ветра до 17 м/с, с 8:00 до 20:00 31 августа», — сообщается на сайте тюменского Гидрометцентра. По международной шкале Бофорта ветер подобной силы считается «крепким», он может гнуть стволы деревьев. Для обеспечения своей безопасности в таких условиях гражданам рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, плохо закрепленных конструкций, строек и линий электропередач.