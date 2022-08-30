Канцлер ФРГ Шольц считает, что Путин удивился санкциям Евросоюза

31 августа 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Единые антироссийские санкции Евросоюза «удивили» президента РФ Владимира Путина. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете Magdeburger Volksstimme, отметив эффективность политики экономических ограничений. «Западные санкции эффективны и правильны», — цитирует Олафа Шольца РИА «Новости». По его мнению, «сильный и единый ответ Европы удивил Владимира Путина», так как российский лидер якобы «не ожидал» оперативного введения санкций в ответ на начало спецоперации на Украине. Канцлер также верит, что санкционное давление на Россию действительно подталкивает Москву к завершению конфликта на Украине. «Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России», — уверен Шольц. Тем временем читатели газеты Die Welt накинулись на Шольца из-за недовольства санкциями против России. Депутат Бундестага Евгений Шмидт констатировал провал антироссийских санкций ЕС. Лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Тино Шрупалла предрекал, что Германия поддержит курс на отмену антироссийских санкций ближе к осени, когда граждане получат первые счета за отопление и выразят недовольство. Однако Шольц продолжает угрожать России санкциями. Страны Запада с 2000-х годов вводят против России санкции, давление усилилось после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, начатой по указу президента России Владимира Путина. Однако ограничения имели обратный эффект, и в первую очередь от рестрикций пострадали — Евросоюз, США и иные государства.