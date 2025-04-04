Один человек погиб и один ранен из-за удара дрона ВСУ в Брянской области

В результате атаки украинских дронов двое жителей в Брянской области получили осколочные ранения и были доставлены в больницу, где один из них скончался. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Целенаправленные удары нанесены по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. В результате атаки украинских дронов, осколочные ранения получили двое жителей поселка», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавшие были срочно госпитализированы в районную больницу. К сожалению, один из них, мужчина, скончался. Кроме того, взрывные устройства повредили окна и балкон многоквартирного дома, а также несколько автомобилей.
Ранее URA.RU сообщало, что предыдущей атаке украинские дроны атаковали завод сыров и консервов «Консервсушпрод» в Стародубе, Брянская область. По данным Telegram-каналов, один человек погиб.
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