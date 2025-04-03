Построить свой дом в России станет дешевле

Строить частные дома будет дешевле за счет отмены НДС по договорам эскроу. О том, что в России по этой схеме готовы работать с ИЖС 2,5 тысячи подрядных организаций, рассказал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Отмена НДС удешевит стройку и повысит доступность малоэтажного жилья для россиян, пояснил URA.RU член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Первый месяц нового закона об эскроу для частных домов показал, что по такому механизму готовы работать более 2,5 тысяч подрядных организаций. И уже подрядчики ИЖС заключили более 100 договоров на строительство домов общей площадью свыше 12 тысяч кв. м. Все это подтверждает правильность выбранного пути по повышению безопасности и прозрачности рынка. Использование счетов эскроу в ИЖС поможет создать качественно новый уровень доверия между заказчиками и исполнителями», — сказал Марат Хуснуллин.
По словам вице-премьера, больше всего частных домов сегодня строится с помощью механизма эскроу в Московской, Астраханской и Тюменской областях, Краснодарском крае, Башкортостане, Бурятии и Татарстане. Средняя площадь возводимого по эскроу дома сейчас составляет 110 кв. м, а средний срок строительства не должен превышать восьми месяцев.
Наибольшей популярностью у населения пользуются одноэтажные дома — их выбирают 70% заказчиков. На платформе строим.дом.pф также размещен каталог проектов индивидуальных жилых домов, их количество превышает 10,8 тысячи, а порядка 85% из них доступны для строительства с применением механизма эскроу.
По словам генерального директора «ДОМ.PФ» Виталия Мутко, власти отменили НДС для подрядчиков в малоэтажном строительстве, использующих счета эскроу.
По оценке «ДОМ.РФ», освобождение от налога на добавленную стоимость сократит расходы на строительство дома стоимостью 7,8 млн рублей на 600 тысяч рублей.
Отмена НДС с 1 апреля 2025 года снижает финансовую нагрузку как на подрядчиков, так и на заказчиков строительства, пояснил Александр Якубовский. «В договоре строительного подряда на возведение индивидуального жилого дома между застройщиком и физлицом всегда указывается сумма строительства, с которой застройщик раньше платил 20% налога на добавленную стоимость. С 1 апреля 2025 года в силу вступила новая законодательная норма по ФЗ-186, которая отменила уплату НДС застройщиком для малоэтажных проектов. Это дает застройщику возможность снизить цену строительства для заказчика», — рассказал депутат Госдумы.
По словам Александра Якубовского, снижение НДС для договоров эскроу повышает привлекательность безопасных сделок. Это также оградит отрасль от мошенников.
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