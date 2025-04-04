В деле экс-сотрудников МО появился третий эпизод взятки на 600 тысяч рублей

В материалах уголовного дела бывших сотрудников Минобороны России Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина, обвиняемых в получении взяток, появилась информация о третьем эпизоде коррупционной деятельности. Согласно документам, экс-сотрудники получили через посредника денежные средства от заместителя начальника отдела одного из центральных научно-исследовательских институтов Минобороны.
«С 26.12.2017 по 30.11.2018 обвиняемые Чекмазов и Фомин получили от заместителя начальника отдела 46 ЦНИИ МО РФ Трущенкова В. В. через посредника взятку в виде денег в общей сумме 600 тысяч рублей», — написано в материалах дела. Текст документа передает ТАСС.
Это уже третий случай получения взяток бывшими сотрудниками Минобороны РФ. В предыдущем инциденте фигурирует заведующий кафедрой МГТУ имени Н.Э. Баумана А.Б. Борзов, который передал взятку в размере пяти миллионов 650 тысяч рублей. Процесс по его делу был остановлен после того, как он начал активно сотрудничать с органами следствия, что способствовало раскрытию данного преступления.
По информации следственных органов, в период с 2023 по 2024 годы Чекмазов и Фомин получили взятку от заместителя генерального директора АО «Оборонтест» Александра Сухарева. Взятка была дана за непрепятственную приемку выполняемых работ и за общее покровительство. Расследование установило, что с 2016 по 2022 год между Минобороны РФ и АО «Оборонтест» были заключены контракты на сумму 1,5 миллиарда рублей, при этом обвиняемые надзирали за их выполнением.
Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении бывших сотрудников Минобороны Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина, обвиняемых в получении взяток на общую сумму свыше 16 миллионов рублей, будет рассматриваться в особом порядке. Указано, что это решение предполагает применение процедуры, при которой не проводится полномасштабное рассмотрение доказательств. Оба обвиняемого признали свою вину по предъявленным обвинениям.
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