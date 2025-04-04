Трамп: Путин и Зеленский готовы к мирным переговорам по Украине

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Дональд Трамп оценил степень готовности двух президентов к переговорам
Дональд Трамп оценил степень готовности двух президентов к переговорам Фото:

В Вашингтоне считают, что российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский готовы к соглашению об урегулировании конфликта. С таким заявление вступил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Он [Зеленский] готов заключить сделку <....>. И считаю, что президент Путин готов заключить сделку», — Дональда Трампа цитирует ТАСС.

В Москве много раз подчеркивали, что готовы начать диалог, напоминает телеканал 360. Ранее в Кремле заявили, что готовы прилагать усилия и далее ради завершения конфликта, пишет RT. Дискуссии в НАТО о пересмотре отношений с Россией приостановлена на фоне переговоров, отмечает «Национальная служба новостей». 

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В Вашингтоне считают, что российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский готовы к соглашению об урегулировании конфликта. С таким заявление вступил глава Белого дома Дональд Трамп. «Он [Зеленский] готов заключить сделку <....>. И считаю, что президент Путин готов заключить сделку», — Дональда Трампа цитирует ТАСС. В Москве много раз подчеркивали, что готовы начать диалог, напоминает телеканал 360. Ранее в Кремле заявили, что готовы прилагать усилия и далее ради завершения конфликта, пишет RT. Дискуссии в НАТО о пересмотре отношений с Россией приостановлена на фоне переговоров, отмечает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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