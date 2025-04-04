Трамп: Путин и Зеленский готовы к мирным переговорам по Украине

В Вашингтоне считают, что российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский готовы к соглашению об урегулировании конфликта. С таким заявление вступил глава Белого дома Дональд Трамп.
«Он [Зеленский] готов заключить сделку <....>. И считаю, что президент Путин готов заключить сделку», — Дональда Трампа цитирует ТАСС.
В Москве много раз подчеркивали, что готовы начать диалог, напоминает телеканал 360. Ранее в Кремле заявили, что готовы прилагать усилия и далее ради завершения конфликта, пишет RT. Дискуссии в НАТО о пересмотре отношений с Россией приостановлена на фоне переговоров, отмечает «Национальная служба новостей».
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