Россельхознадзор выявил 24% фальсификата среди сливочного масла

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Наибольший процент фальсифицированной продукции был зафиксирован среди сливочного масла
Наибольший процент фальсифицированной продукции был зафиксирован среди сливочного масла Фото:

По результатам проверок Россельхознадзора, проведенных в 2024 году, выявлено, что почти четверть (24,82%) сливочного масла на российском рынке является некачественной или фальсифицированной продукцией. Такими данными поделились в федеральном ведомстве. В общем, доля молока и молочной продукции с нарушениями составила 13%.

«Больше всего фальсификата — в 24,82% проб — у сливочного масла», — указывают в Россельхознадзоре, передают «Известия». Проблема не ограничивается только маслом: среди других видов молочной продукции также выявлены высокие проценты нарушений — у сыров, творога, сухого молока и сметаны.

В ответ на выявленные нарушения, Россельхознадзор активизировал меры контроля и принял решения о возбуждении уголовных и административных дел в отношении производителей некачественной продукции. Помимо проблем с составом продукции, часто обнаруживались случаи использования запрещенных добавок и заменителей.

Эксперты, проведшие обширное исследование молочной продукции, представленной в крупных розничных сетях, пришли к тревожному заключению. Они установили, что большая часть творога и масла на полках магазинов является фальсификатом.

В ходе проверки выявлено, что производители добавляют в продукты так называемый «мясной клей» и трансжиры, что представляет угрозу здоровью потребителей. В результате 14 крупных производителей молочной продукции были включены в черный список. Этот список был направлен в Генеральную прокуратуру с требованием принять меры против недобросовестных производителей и изъять некачественную продукцию из продажи, пишет «Царьград».

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По результатам проверок Россельхознадзора, проведенных в 2024 году, выявлено, что почти четверть (24,82%) сливочного масла на российском рынке является некачественной или фальсифицированной продукцией. Такими данными поделились в федеральном ведомстве. В общем, доля молока и молочной продукции с нарушениями составила 13%. «Больше всего фальсификата — в 24,82% проб — у сливочного масла», — указывают в Россельхознадзоре, передают «Известия». Проблема не ограничивается только маслом: среди других видов молочной продукции также выявлены высокие проценты нарушений — у сыров, творога, сухого молока и сметаны. В ответ на выявленные нарушения, Россельхознадзор активизировал меры контроля и принял решения о возбуждении уголовных и административных дел в отношении производителей некачественной продукции. Помимо проблем с составом продукции, часто обнаруживались случаи использования запрещенных добавок и заменителей. Эксперты, проведшие обширное исследование молочной продукции, представленной в крупных розничных сетях, пришли к тревожному заключению. Они установили, что большая часть творога и масла на полках магазинов является фальсификатом. В ходе проверки выявлено, что производители добавляют в продукты так называемый «мясной клей» и трансжиры, что представляет угрозу здоровью потребителей. В результате 14 крупных производителей молочной продукции были включены в черный список. Этот список был направлен в Генеральную прокуратуру с требованием принять меры против недобросовестных производителей и изъять некачественную продукцию из продажи, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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