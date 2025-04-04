Россельхознадзор выявил 24% фальсификата среди сливочного масла

По результатам проверок Россельхознадзора, проведенных в 2024 году, выявлено, что почти четверть (24,82%) сливочного масла на российском рынке является некачественной или фальсифицированной продукцией. Такими данными поделились в федеральном ведомстве. В общем, доля молока и молочной продукции с нарушениями составила 13%.
«Больше всего фальсификата — в 24,82% проб — у сливочного масла», — указывают в Россельхознадзоре, передают «Известия». Проблема не ограничивается только маслом: среди других видов молочной продукции также выявлены высокие проценты нарушений — у сыров, творога, сухого молока и сметаны.
В ответ на выявленные нарушения, Россельхознадзор активизировал меры контроля и принял решения о возбуждении уголовных и административных дел в отношении производителей некачественной продукции. Помимо проблем с составом продукции, часто обнаруживались случаи использования запрещенных добавок и заменителей.
Эксперты, проведшие обширное исследование молочной продукции, представленной в крупных розничных сетях, пришли к тревожному заключению. Они установили, что большая часть творога и масла на полках магазинов является фальсификатом.
В ходе проверки выявлено, что производители добавляют в продукты так называемый «мясной клей» и трансжиры, что представляет угрозу здоровью потребителей. В результате 14 крупных производителей молочной продукции были включены в черный список. Этот список был направлен в Генеральную прокуратуру с требованием принять меры против недобросовестных производителей и изъять некачественную продукцию из продажи, пишет «Царьград».
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