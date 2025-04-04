В Пентагоне начали проверку в связи с утечкой данных в Signal

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Государственная переписка велась в мессенджере Signal
Государственная переписка велась в мессенджере Signal Фото:

Аппарат генерального инспектора Пентагона начал проверку из-за утечки данных об ударах США по Йемену в мессенджере Signal. Об этом сообщается в письме и.о. генинспектора Стивена Стеббинса министру обороны Питу Хегсету. 

«Целью этой проверки является установить, в какой степени министр обороны и другие сотрудники Минобороны следовали правилам и процедурным требованиям касательно использования коммерческих приложений для обмена сообщениями в рабочих целях», — сообщается в письме на сайте генерального инспектора. Отмечается, что также будет проведена проверка соблюдения требований к классификации и хранению данных. 

Сообщается, что проверка утечки данных в Signal проводится по требованию председателя комитета по делам вооруженных сил Сената США Роджера Уикера и сенатора Джека Рида. Они настаивали на проверке, утверждая, что переписка чиновников в мессенджере содержала секретную информацию, говорится в документе. 

Ранее URA.RU сообщало, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство своим советником Майклом Уолтцем за утечку информации о воздушных ударах по Йемену. Уолтц допустил ошибку, добавив главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в конфиденциальный чат в Signal, что привело к разоблачению секретной информации. 

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Аппарат генерального инспектора Пентагона начал проверку из-за утечки данных об ударах США по Йемену в мессенджере Signal. Об этом сообщается в письме и.о. генинспектора Стивена Стеббинса министру обороны Питу Хегсету.  «Целью этой проверки является установить, в какой степени министр обороны и другие сотрудники Минобороны следовали правилам и процедурным требованиям касательно использования коммерческих приложений для обмена сообщениями в рабочих целях», — сообщается в письме на сайте генерального инспектора. Отмечается, что также будет проведена проверка соблюдения требований к классификации и хранению данных.  Сообщается, что проверка утечки данных в Signal проводится по требованию председателя комитета по делам вооруженных сил Сената США Роджера Уикера и сенатора Джека Рида. Они настаивали на проверке, утверждая, что переписка чиновников в мессенджере содержала секретную информацию, говорится в документе.  Ранее URA.RU сообщало, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство своим советником Майклом Уолтцем за утечку информации о воздушных ударах по Йемену. Уолтц допустил ошибку, добавив главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в конфиденциальный чат в Signal, что привело к разоблачению секретной информации. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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