В Пентагоне начали проверку в связи с утечкой данных в Signal

Аппарат генерального инспектора Пентагона начал проверку из-за утечки данных об ударах США по Йемену в мессенджере Signal. Об этом сообщается в письме и.о. генинспектора Стивена Стеббинса министру обороны Питу Хегсету.
«Целью этой проверки является установить, в какой степени министр обороны и другие сотрудники Минобороны следовали правилам и процедурным требованиям касательно использования коммерческих приложений для обмена сообщениями в рабочих целях», — сообщается в письме на сайте генерального инспектора. Отмечается, что также будет проведена проверка соблюдения требований к классификации и хранению данных.
Сообщается, что проверка утечки данных в Signal проводится по требованию председателя комитета по делам вооруженных сил Сената США Роджера Уикера и сенатора Джека Рида. Они настаивали на проверке, утверждая, что переписка чиновников в мессенджере содержала секретную информацию, говорится в документе.
Ранее URA.RU сообщало, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство своим советником Майклом Уолтцем за утечку информации о воздушных ударах по Йемену. Уолтц допустил ошибку, добавив главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в конфиденциальный чат в Signal, что привело к разоблачению секретной информации.
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