Режиссер Карпиловский: Ефремову после тюрьмы готовы платить миллионные гонорары

Режиссеры готовы платить миллионы вышедшему условно-досрочно актеру Михаилу Ефремову. Все из-за пережитого актером опыта, сообщил режиссер Александр Карпиловский.
«За то, чтобы заполучить Ефремова, режиссеры готовы платить миллионные гонорары. Я тоже готов. Почему? Да потому, что после той трагедии, которую пережил Михаил Олегович, он сейчас просто невероятно интересен, многогранен», — рассказал режиссер «Общественной службе новостей».
Карпиловский также выразил желание работать с Ефремовым над новыми проектами, включая философскую драму или байопик, посвященный самому актеру. По его мнению, теперь актер может сыграть любую роль.
Михаил Ефремов недавно освободился. Ранее актер зарабатывал от 900 тысяч до 3,9 миллиона рублей за спектакль, а теперь его гонорар за день съемок может достигать 2,5 миллиона рублей.
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