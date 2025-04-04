Дмитриев назвал важное качество Путина

Российский президент Владимир Путин всегда выполняет взятые на себя обязательства и является человеком слова. Об этом заявил во время визита в Вашингтон спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Российский президент всегда выполняет взятые на себя обязательства. Несмотря на попытки некоторых поставить это качество под сомнение, Путин неизменно доводит начатое до конца. Он человек своего слова», — сообщил Дмитриев в эфире телеканала Newsmax.
Дмитриев по поручению Путина встретился с представителями главы США Дональда Трампа. Он отметил, что в Вашингтоне обсудил много вопросов, направленных на восстановление отношений между странами, пишет «Национальная служба новостей».
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