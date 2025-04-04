Над Липецком прозвучала серия взрывов

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По словам местных жителей, в регионе произошло около шести взрывов
По словам местных жителей, в регионе произошло около шести взрывов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Липецкой области. Об этом передает telegram-канал Mash.

«По сообщениям местных жителей, в регионе слышались не менее шести взрывов. Противодействие ВСУ оказывают силы противовоздушной обороны», — отмечает telegram-канал Mash.

Очевидцы, находившиеся в автомобилях во время атаки, рассказали, что были вынуждены покинуть машины. Люди были вынуждены укрыться в подъездах жилых домов.  URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, ответ ожидается. 

За сутки ВСУ четыре раза атаковали российскую энергетическую инфраструктуру. Ране Минобороны сообщало об ударах украинских боевиков в ЛНР, Курской, Белгородской, а также Запорожской областях.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Липецкой области. Об этом передает telegram-канал Mash. «По сообщениям местных жителей, в регионе слышались не менее шести взрывов. Противодействие ВСУ оказывают силы противовоздушной обороны», — отмечает telegram-канал Mash. Очевидцы, находившиеся в автомобилях во время атаки, рассказали, что были вынуждены покинуть машины. Люди были вынуждены укрыться в подъездах жилых домов.  URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, ответ ожидается.  За сутки ВСУ четыре раза атаковали российскую энергетическую инфраструктуру. Ране Минобороны сообщало об ударах украинских боевиков в ЛНР, Курской, Белгородской, а также Запорожской областях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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