Над Липецком прозвучала серия взрывов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Липецкой области. Об этом передает telegram-канал Mash.
«По сообщениям местных жителей, в регионе слышались не менее шести взрывов. Противодействие ВСУ оказывают силы противовоздушной обороны», — отмечает telegram-канал Mash.
Очевидцы, находившиеся в автомобилях во время атаки, рассказали, что были вынуждены покинуть машины. Люди были вынуждены укрыться в подъездах жилых домов. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, ответ ожидается.
За сутки ВСУ четыре раза атаковали российскую энергетическую инфраструктуру. Ране Минобороны сообщало об ударах украинских боевиков в ЛНР, Курской, Белгородской, а также Запорожской областях.
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