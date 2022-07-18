18 июля 2022

В Германии констатировали провал санкций ЕС против России

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По словам Шмидта, ЕС потерпел неудачу в отношении России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюзу не удалось ослабить Россию своими санкциями. Об этом заявил депутат бундестага («Альтернатива для Германии») Евгений Шмидт.

«Между тем, для всех очевидно, что ЕС потерпел неудачу со своими „санкциями“ в отношении России. Так называемые санкции довольно неприятны для России, но о коллапсе российской экономики не может быть и речи», — написал Шмидт в своем Telegram-канале.

По его словам, напротив, государственному бюджету РФ удалось завершить первое полугодие 2022 года со значительным профицитом. Кроме того, он отметил положительную динамику в развитии отношений между РФ и Китаем, а также расширение экономического сотрудничества Москвы с развивающимися странами.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил отмену антироссийских санкций после окончания спецоперации на Украине. Также лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Шрупалла говорил о том, что Германия поддержит курс на отмену антироссийских санкций ближе осенью, когда граждане и компании получат первые счета за отопление.

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Евросоюзу не удалось ослабить Россию своими санкциями. Об этом заявил депутат бундестага («Альтернатива для Германии») Евгений Шмидт. «Между тем, для всех очевидно, что ЕС потерпел неудачу со своими „санкциями“ в отношении России. Так называемые санкции довольно неприятны для России, но о коллапсе российской экономики не может быть и речи», — написал Шмидт в своем Telegram-канале. По его словам, напротив, государственному бюджету РФ удалось завершить первое полугодие 2022 года со значительным профицитом. Кроме того, он отметил положительную динамику в развитии отношений между РФ и Китаем, а также расширение экономического сотрудничества Москвы с развивающимися странами. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил отмену антироссийских санкций после окончания спецоперации на Украине. Также лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Шрупалла говорил о том, что Германия поддержит курс на отмену антироссийских санкций ближе осенью, когда граждане и компании получат первые счета за отопление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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