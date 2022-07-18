В Германии констатировали провал санкций ЕС против России

19 июля 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

По словам Шмидта, ЕС потерпел неудачу в отношении России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюзу не удалось ослабить Россию своими санкциями. Об этом заявил депутат бундестага («Альтернатива для Германии») Евгений Шмидт. «Между тем, для всех очевидно, что ЕС потерпел неудачу со своими „санкциями“ в отношении России. Так называемые санкции довольно неприятны для России, но о коллапсе российской экономики не может быть и речи», — написал Шмидт в своем Telegram-канале. По его словам, напротив, государственному бюджету РФ удалось завершить первое полугодие 2022 года со значительным профицитом. Кроме того, он отметил положительную динамику в развитии отношений между РФ и Китаем, а также расширение экономического сотрудничества Москвы с развивающимися странами. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил отмену антироссийских санкций после окончания спецоперации на Украине. Также лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Шрупалла говорил о том, что Германия поддержит курс на отмену антироссийских санкций ближе осенью, когда граждане и компании получат первые счета за отопление. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Евросоюзу не удалось ослабить Россию своими санкциями. Об этом заявил депутат бундестага («Альтернатива для Германии») Евгений Шмидт. «Между тем, для всех очевидно, что ЕС потерпел неудачу со своими „санкциями“ в отношении России. Так называемые санкции довольно неприятны для России, но о коллапсе российской экономики не может быть и речи», — написал Шмидт в своем Telegram-канале. По его словам, напротив, государственному бюджету РФ удалось завершить первое полугодие 2022 года со значительным профицитом. Кроме того, он отметил положительную динамику в развитии отношений между РФ и Китаем, а также расширение экономического сотрудничества Москвы с развивающимися странами. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил отмену антироссийских санкций после окончания спецоперации на Украине. Также лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Шрупалла говорил о том, что Германия поддержит курс на отмену антироссийских санкций ближе осенью, когда граждане и компании получат первые счета за отопление.