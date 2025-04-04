Бастрыкин: компьютерные игры подталкивают детей к совершению преступлений

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Бастрыкин заявил, что видеоигры могут стать причиной детских преступлений
Бастрыкин заявил, что видеоигры могут стать причиной детских преступлений Фото:

Видеоигры и игровые ролики с насилием оказывают крайне негативное влияние на детей и вводят их в такое состояние, когда совершить преступление — это нормально. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин. 

«Надо отметить, что и компьютерные игры, а также видеоролики с элементами насилия оказывают крайне негативное влияние на несовершеннолетних», — заявил Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС. Он объяснил, что мозг подростков зачастую не различает реальное и виртуальное, что приводит к потере осознания противоправности некоторых действий в реальном мире. Стирание этой грани, по словам Бастрыкина, может привести к тому, что ребенок начнет нападать на людей, уничтожать чье-то имущество и так далее.

По словам председателя СК, дополнительную опасность представляют игровые чаты, где подростки могут находить людей, якобы готовых их поддержать. Это создает у молодежи ложное ощущение наличия единомышленников, которые могут использовать их для совершения противоправных действий или сами могут совершить преступления против подростков.

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Видеоигры и игровые ролики с насилием оказывают крайне негативное влияние на детей и вводят их в такое состояние, когда совершить преступление — это нормально. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.  «Надо отметить, что и компьютерные игры, а также видеоролики с элементами насилия оказывают крайне негативное влияние на несовершеннолетних», — заявил Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС. Он объяснил, что мозг подростков зачастую не различает реальное и виртуальное, что приводит к потере осознания противоправности некоторых действий в реальном мире. Стирание этой грани, по словам Бастрыкина, может привести к тому, что ребенок начнет нападать на людей, уничтожать чье-то имущество и так далее. По словам председателя СК, дополнительную опасность представляют игровые чаты, где подростки могут находить людей, якобы готовых их поддержать. Это создает у молодежи ложное ощущение наличия единомышленников, которые могут использовать их для совершения противоправных действий или сами могут совершить преступления против подростков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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